Unpacked 2021 Tarihi Sızdırıldı: Galaxy Note 21 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un önümüzdeki haftalarda düzenlemesi beklenen Unpacked 2021, yeni akıllı telefon ve akıllı saat modellerine ev sahipliği yapacak. Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Max Weinbach, Unpacked 2021 tarihi hakkında merak edilen detaylara son noktayı koymuş gibi gözüküyor. Peki yeni etkinlik ne zaman gerçekleşecek?

Unpacked 2021 Tarihi Ne Zaman?

Max Weinbach tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Watch 4, Galaxy Watch Active 4, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modellerinin tanıtılacağı Unpacked 2021, 03 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi ortamda düzenlenecek. Söz konusu tarih, geçtiğimiz seneki tarihle (05 Ağustos 2020) oldukça tutumlu bir yol izliyor.

Son dönemlerdeki sızıntılar, bu sene itibarıyla Galaxy Note serisine son verileceğini işaret ediyordu. Bu kapsamda Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold modellerinin, Galaxy Note serisinin yerini alması bekleniyor. Yani Galaxy Note 21 olarak isimlendirilen yeni bir model görmeyi beklemiyoruz diyebiliriz.

Galaxy S21 Ultra modeline gelen S-Pen desteğinin ardından Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modellerinde de S-Pen desteğinin bulunması bekleniyor. Yani bu modeller, Galaxy Note serisine yönelik en ikonik özelliği kendi bünyesinde barındıracaklar.

Weinbach'a göre 3 Ağustos tarihinde tanıtılacak akıllı telefon modellerinin 11 Ağustos tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Buna karşın akıllı saatlerin satışa sunulacağı tarihler biraz daha geç bir noktada, 27 Ağustos tarihinde konumlanıyor olabilir.

Unpacked 2021 Sırasında Tanıtılacak Ürünler

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch Active 4

Peki siz bu iddialar ve sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni etkinlik ne zaman düzenlenecek ve hangi ürünler tanıtılacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.