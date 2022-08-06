Unpacked Etkinliğinde Duyurulacak Samsung Ürünleri Sızdırıldı

Samsung'un her sene düzenlediği Unpacked etkinliği, 2022 yılı için 10 Ağustos'ta yapılacak. 91mobiles sitesinde sızdırılan bazı görüntüler, Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan ürünleri ortaya çıkardı.

Samsung'un 10 Ağustos'ta Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro ve Galaxy Buds 2 Pro'yu tanıtması bekleniyor. Ayrıca bunun yanında ekstra aksesuar olarak kablosuz kulaklıklar için şarj çantası ve ek kayışlar, mobil cihazlar için ise S Pen kılıfı tanıtılacak.

Samsung Cihazlara Yeni Renk Seçenekleri Geliyor

Yeni Samsung cihazlarda farklı renk seçenekleri olacağı daha önceden sızdırılmıştı. Fakat son çıkan görüntülerle bu sızıntı doğrulandı. Galaxy S22 ile tanıştığımız Bora Mor renk seçeneği, diğer cihazlar için de geliyor. Etkinliğin genel temasını oluşturacak olan bu seçenek; katlanabilir telefonlar, akıllı saatler ve kablosuz kulaklık için de sunulacak.

Etkinliğin en dikkat çeken ürünleri her sene olduğu gibi yeni nesil katlanabilir telefonlar olacak. Dördüncü nesil Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'lerin tanıtılacağı etkinlikte yeni cihazlar için köklü değişiklikler geliyor. Katlanabilir telefon alanında rekabet artarken yerini korumak isteyen Samsung, kullanıcıyı memnun etmek için elinden geleni yapmış gibi görünüyor.

Galaxy Unpacked etkinliğini çarşamba günü TSİ 16:00'da YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.