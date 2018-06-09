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Unravel Two Duyuruldu ve Satışa Sunuldu!

Unravel Two Duyuruldu ve Satışa Sunuldu!
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun
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Coldwood Interactive tarafından geliştirilen Unravel Two, E3 2018 EA Play konferansında duyuruldu.

2016 yılında çıkan platform türündeki yapım Unravel oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Yünden yapılan bir karakterin yolcuğuna konuk olmuştuk. Serinin devam yapımı Unravel Two'da yine yünden yapılan küçük dostumuzun yolcuğuna konuk oluyoruz, ancak bu sefer yalnız değiliz.

 

Unravel Two'da kırmızı ve mavi olmak üzere toplamda iki karakter bulunuyor. Oyunu istersek coop olarak, istersek de tek başımıza oynayabiliyoruz. Oyunu tek başımıza oynamak istediğimizde iki karakteri de yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oyunu coop oynamak hem daha rahat hem de daha eğlenceli oluyor.

Unravel Two; PC, Xbox One ve PS4 için bugünden itibaren satışa sunuldu!

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