Unravel Two, Origin Access ve EA Access'e Eklendi

Origin Access ve EA Access kütüphaneleri genişlemeye devam ediyor. EA Games'in geliştirdiği abonelik sistemlerine yeni bir oyun daha eklendi. Coldwood Interactive'in geliştirdiği Unravel Two, Origin Access ve EA Access sistemine son eklenen oyun oldu.

Coldwood Interactive tarafından geliştirilen Unravel Two, E3 2018'de EA Play etkinliğinde tanıtılmıştı. Tanıtımı yapılan eğlenceli yapım, aynı gün içerisinde de satışa sunulmuştu. Serinin ilk oyunu Unravel'in başarısından sonra, Unravel Two'da oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Sevilen platform oyunu şimdi de Origin Access ve EA Access sistemlerinde boy gösteriyor. Xbox One'da EA Access kullanıcıları, PC'de ise Origin Access kullanıcıları Unravel Two'yu ücretsiz olarak indirebilecekler.

Electronic Arts'ın geliştirdiği Origin Access ve EA Access isimli abonelik sistemleri uzun süredir aktifliğini koruyor. PC'de Origin Access, Xbox One'da ise EA Access ismiyle karşımıza gelen abonelik sistemleri EA Games'in oyunlarına erişim imkanı sağlıyor.

Origin Access; Basic ve Premier olmak üzere iki farklı abonelik sistemine sahip. Basic isimli abonelik sisteminde EA Games'in eski oyunlarına erişim sağlayabiliyoruz. Premier'de ise EA Games'in FIFA 19, Battlefield V ve Anthem gibi yeni çıkan oyunlarına erişim imkanına sahip olabiliyoruz. Origin Access abonelik sistemini satın almak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.