Böyle Fizik Motoru Yok: Unreal Engine 5.2 Tanıtıldı

Epic Games, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği sunumda Unreal Engine 5.2 için önemli teknoloji demoları paylaştı. Halihazırda gelecekten gelmiş gibi duran oyun motoru, yeni sürümlerde artık çok daha kapsamlı ve zor görevleri kolayca yerine getirebilir hale geldi.

Her yıl düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda sahneye çıkan Epic Games, Unreal Engine 5.2'nin görenleri hayrete düşüren özelliklerini gösterdi.

Çok Daha Gerçekçi Çevre Etkileşimi

Günümüzde grafik kalitesinin geldiği noktada, bir karakteri yönetirken oldukça yüksek doku kalitesine sahip ortamlarda dolaşabiliyoruz. Ancak bu ortamların yalnızca büyük şekiller üzerine giydirilen perdeler gibi hissetirmesi, hala çözüme ulaşmış değil. Geliştirdiği Nanite teknolojisi ile normalde olması gereken poligon sayısını binlerce kere artıran Unreal Engine 5.2, artık karakterlerin ve nesnelerin çevreyle etkileşimini çok daha gerçekçi hale getirmiş durumda.

Oldukça iyi bir suspansiyon çalışmasının yapıldığı Rivian R1T off-road aracıyla gösterilen teknoloji demosunda, ormanda yer alan neredeyse her kaya çıkıntısını aracın suspansiyon hareketinde görmek mümkün. Gösterilen sahne içerisinde gerçek zamanlı akışkan simülasyonun da yer aldığı 71 milyon poligonun işlenmesi ise Unreal Engine 5.2'nin optimizasyon anlamında geldiği noktayı gösteriyor.

Unreal Engine 5.2, kaos fiziği adı verilen bir ortam çoğaltma sistemiyle tek bir sahneden koca bir harita yaratmaya olanak sağlıyor. Eğer ağaçlar ve tepelerle dolu bir orman yaratmak istiyorsanız sizin tarafınızdan yaratılmış birkaç ağaç, yer ve tepe tasarımı yeterli oluyor. Bu noktadan sonra kaos fiziğini kullanarak kolayca yarattığınız ortamı, gerçekçi ve tekrar etmeyen bir şekilde çoğaltabilirsiniz.

Unreal Engine 5.2 sunumunda en dikkat çeken yeniliklerden biri de Metahuman gösterimiydi. Daha önce de tanıtılan özellik, geliştiricilere ekstra donanımlara ihtiyaç duymadan fazlasıyla gerçekçi sanal insanlar yaratmaya olanak sağlıyor. Neredeyse tüm yüz ifadelerinin aktarılabildiği bir üç boyutlu insan modelini tarayarak Unreal Engine 5.2'de kullanmak için tek ihtiyacınız olan, bir iPhone. iPhone'da kaydedilen bir video, Unreal Engine 5.2'nin sahip olduğu yapay zeka tarafından işlenerek otomatik olarak oyun motoruna aktarılıyor. Burada videoda yer alan yüz ifadelerini analiz ederek daha da geliştiren Unreal Engine 5.2, neredeyse kusursuza yakın bir insan yüzü modeli sağlayabiliyor.