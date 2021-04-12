Unutulmayan PlayStation Oyunları iPhone'a Geliyor!

Japonya merkezli şirket Sony, unutulmayan PlayStation oyunları için düğmeye bastı. PlayStation'daki en popüler oyunlar, Sony'nin çalışmalarına hız kazandırmak için bastığı düğme sayesinde iPhone'da oynanabilir hale geliyor.

Unutulmayan PlayStation Oyunları iOS'e Geliyor!

Sony, birçok PlayStation efsanesini yakın bir zamanda iPhone ve iPad cihazlar üzerinden oynanabilir hale getirmek istediğini gösteren iş işlanı verdi. Bu, şirketin daha fazla PlayStation oyununu iOS'e getirmek ve mobil oyun pazarındaki hakimiyetini arttırmak istediğine işaret ediyor.

Sony tarafından yayımlanan iş ilanında PlayStation Studios için mobil bölüm başkanının arandığı belirtildi. İş ilanında şu ifadelere yer verildi:

"PlayStation sadece oynamak için en iyi yer değil aynı zamanda çalışılacak en iyi yerdir. PlayStation'ı piyasaya sürdüğümüz 1994 yılından beri oyuncuların heyecanını karşılıyoruz. Bugün interaktif ve dijital eğlence alanında dünya çapında bir lider olarak tanınıyoruz."

Mobil bölüm başkanının karşılaması istenen sorumluluklardan bazıları şu şekilde:

İş biriminin başkanı olarak PlayStation Studios'ta mobil oyun geliştirme vizyonunu, misyonunu ve stratejisini tanıtacak ve iş biriminin ticari başarısını ve kar oranını arttırmaktan sorumlu olacaksınız. Gelir ve kar elde etme hedeflerini yönetirken halihazırda geliştirilme aşamasında olan projeleri de yönetmelisiniz. Mobil ürünler için 3-5 yıllık bir süre boyunca izlenecek bir yol haritası çizmek için PlayStation Studios ekibi ile iş birliği yapmalısınız. Birden fazla oyun geliştirme ekibi ve ürün lideri oluşturmalı ve yönetmelisiniz. Yeni mobil oyun stratejisi doğrultusunda yöntemler geliştirmek için yayın ekipleri ile çalışmalısınız.

Pozisyona uygun olduğunu düşünenlerin karşılamak zorunda olduğu gereksinimlerden bazıları şunlar:

Strateji geliştirme ve liderlik geçmişinin onun son derece deneyimli bir yönetici olduğunu göstermesi.

Mobil operasyonlar oluşturma, büyütme ve yürütme konusunda deneyimli olmak.

Bir işletmede 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olmak.

İş ilanına bakılırsa Sony mobil oyunlarla ilgili çalışmalarını hızlandırmaya oldukça istekli görünüyor fakat çabalarının karşılık bulması biraz zaman alabilir. Bu bir yıl da olabilir, birkaç yıl da olabilir. Peki, mobil oyun oynamaktan hoşlanan oyuncuları sizce gelecekte hangi unutulmayan PlayStation oyunları bekliyor? Tahminlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.