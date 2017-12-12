UPlay'de Assassin's Creed 4 Black Flag Bedava!

Ubisoft, geçtiğimiz hafta Assassin's Creed serisinin en başarılı oyunlarından olan Assassin's Creed 4 Black Flag'i bütün oyunculara ücretsiz dağıtacağını duyurmuştu. Firma sözünde durdu ve kısa bir süre devam edecek bedava oyun kampanyasında Assassin's Creed IV: Black Flag'i ücretsiz indirmeye açtı.

18 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanyada Assassin's Creed IV: Black Flag'i UPlay oyun kütüphanenize eklediğinizde oyuna kalıcı olarak sahip olacaksınız; yani kampanya bitiminde oyunu satın almanıza gerek yok. Assassin's Creed IV: Black Flag'ı ücretsiz indirmek için öncelikle bu sayfayı ziyaret edin. Sonrasında "Register for PC" tuşuna tıklayın, bu adımın ardından UPlay hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekecek. Eğer UPlay hesabına sahip değilseniz, aynı sayfa üzerinden kendinize yeni bir UPlay hesabı yaratabilmeniz mümkün. Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra bilgisayarınıza indirebilmek için UPlay masaüstü yazılımına ihtiyaç duyuyorsunuz:

Assassin's Creed 4 Black Flag, bence Assassin's Creed serisinin en iyi oyunuydu. Assassin's Creed 2'yi oynarken büyük zevk almıştım ve oyunun hikayesi de hoşuma gitmişti; fakat Assassin's Creed 4 Black Flag oynanış anlamında seriye çağ atlatmıştı. Oyuna eklenen deniz savaşları ve korsan geminizle açık denizleri ve adaları keşfederek deniz savaşlarına katılabilme imkanı çok güzel yeniliklerdi. Eğer bu oyunu halen oynamadıysanız kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. 2013 yılında yayınlanan oyun, günümüz için görsel açıdan tatmin edici bir kaliteye sahip.