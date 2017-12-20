UPlay'de Assassin's Creed 4 Black Flag, Watch Dogs ve World in Conflict Bedava!

Ubisoft, eğer daha önceden sunduğu bedava oyun fırsatlarını yakalayamadıysanız size ikinci bir şans sunuyor. Firmanın UPlay üzerinde kısa bir süre önce ücretsiz dağıttığı Assassin's Creed 4 Black Flag ve World in Conflict ile geçtiğimiz aylarda ücretsiz dağıttığı Watch Dogs tekrar bedava dağıtılıyor.

23 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtilen kampanyada her üç oyunu da ücretsiz olarak UPlay oyun kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Oyunları kütüphanenize ekledikten sonra bu oyunlara kalıcı olarak sahip olmaktasınız; yani bu kampanya geçici bir süre devam edecek bir ücretsiz deneme kampanyası değil. Assassin's Creed 4 Black Flag'ı UPlay kütüphanenize eklemek için bu sayfayı, Watch Dogs'u eklemek için bu sayfayı, World in Conflict'i eklemek için de bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Oyunları kütüphanenize ekledikten sonra bilgisayarınıza indirmek için ise UPlay'in masaüstü yazılımına ihtiyaç duyuyorsunuz, bu yazılımı bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

Assassin's Creed 4 Black Flag, bence Assassin's Creed serisinin en başarılı oyunuydu. Açık dünya haritası bir hayli geniş olan oyunda Karayip adalarını keşfedip hazine arayabiliyor, balina avlayabiliyor, korsan gemimizle deniz savaşlarına katılarak gemileri yağmalayabiliyoruz. Oyunun grafik kalitesi ise halen çok iyi.

Watch Dogs, bir başka açık dünya tabanlı Ubisoft oyunu. Oyunda üstün yetenekli bir hackerın yerine geçip şehrin omurgasını oluşturan işletim sistemini hackleyebiliyor ve bu sayede şehirde kaos yaratabiliyoruz. Watch Dogs, GTA 5'e rakip olma iddiasını gerçekleştirememiş olsa da yine de eğlenceli olabilen bir aksiyon oyunu.

World in Conflict ise kurgusal bir 3. Dünya Savaşı hikayesini konu alan bir strateji oyunu. Soğuk Savaş'ın sona ermediği bir dünya senaryosuna yer veren oyunda Amerika'nın Sovyetler tarafından işgal edildiğine tanık oluyor ve dilersek Amerika'yı yöneterek Sovyetleri yenmeye, dilersek Sovyetleri kontrol ederek Amerika'yı işgal etmeye çalışıyoruz.

Şimdiden iyi eğlenceler!