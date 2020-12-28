Uzmanları Şaşırtan Araştırma: Uranüs'te Yaşam Olabilir

Bilim adamları uzaylı yaşamı barındırabilecek dünya bulma arayışlarını sürdürüyorken şaşırtıcı bir araştırma yapıldı. Bu örnek sonuçlara göre Uranüs'te yaşam olabilir. Uranüs uydularının altında gizli okyanusların olabileceği ve bunun uzaylı yaşamına olanak sağlayacağı düşünülüyor.

Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleri çevreleyen Icy World (buzla kaplı dünyalar) uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilir. Aslında bazı uyduların yüzeyinin altında düzenli olarak uzaya fışkırmasından dolayı su olduğunu biliyoruz. Ancak daha fazla bilgi elde etmek için bu buzla kaplı dünyalara henüz gidilmedi. Bilim adamları, Uranüs'ün etrafındaki devasa buz toplarının da yaşam için potansiyeline vurgu yapıyor.

Araştırmacılar, Uranüs'ün en büyük beş uydusu olan Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'un, Jüpiter ve Satürn'ün uyduları Europa ve Enceladus ile benzerliklerinden dolayı Dünya dışı yaşam için başlıca adaylar olabileceğine işaret ediyor.

Jüpiter'in yörüngesinde bulunan Europa uydusu, Güneş Sistemi'ndeki dünya dışı yaşama sahip olası bir aday olarak görülüyordu, ancak yüzeyindeki kalın buz kabuğunun içinden geçmek, okyanusa ulaşmayı ve daha fazla incelemeyi isteyen bilim adamları için büyük zorluk teşkil ediyor.

Uranüs'te yaşam olabilir! İşte sebebi

Şimdi ise Voyager 2 uzay aracından 1986 yılında gönderilen görüntüleri inceleyen uydular, tümü yer altı okyanuslarından gelen ve henüz değerlendirilmemiş materyaller, sırtlar, vadiler ve kıvrımları gösteriyor.

MIT'de gezegen bilimci olan Benjamin Weiss, "Uranüs uydularında sıvı su varsa ve Dünya'nın okyanus suyu gibi biraz tuzluysa o zaman iletken olabilir, yani içinde elektrik akım geçtiğini varsayabiliriz" diyor. Bu akım, Uranüs'ün kendi manyetik alanına sahip olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, Ay'ın manyetik alanının modelini kullanarak Miranda'nın güçlü bir manyetik alana (300 nanotesla) sahip olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Oberon'un ise en zayıf manyetik alana sahip olduğu öne sürülüyor.

Ayrıca Caltech gezegen bilimci David Stevenson ise "Bunu görmek için bir veya daha fazla uyduya yeterince yaklaşmak gerekiyor. Yani muhtemel 2042'den önce göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Günümüzde böyle bir misyonu başlatmaktan çok uzaktayız, ancak Güneş Sistemi'nde farklı gezegenlerdeki yaşamları kontrol etmek istiyorsak sonunda Uranüs'e gitmemiz gerekecek gibi gözüküyor.