Uranüs'ten Yayılan X Işınları, Bilim Dünyasının Gündemine Oturdu!

Uranüs'ten yayılan X ışınları, bilim dünyasının dikkatini üzerinde topladı. Büyük, soğuk ve gizemli gezegen, Güneş'ten en uzak ikinci gezegen olduğundan ötürü bilim insanlarının ona daha yakından bakmak için uzay aracı kullanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Gezegenin yakınından en son yaklaşık 30 yıl önce geçilmişti. Şimdi ise gezegen hakkında daha çok bilgimiz var.

Uranüs'ten Yayılan X Işınları Tespit Edildi

Büyüklüğü ve gizemi ile bilinen gezegenlerden Uranüs'ün yakınından geçen tek sonda Voyager 2 oldu ve bu da otuz yıldan fazla bir süre önce gerçekleşmişti. 21 sene önce fırlatılan Chandra X-ışını Gözlemevi'nden Dünya'ya gönderilen veriler ise bilim insanlarının soğuk gezegen hakkında eskiye kıyasla daha çok bilgi elde etmesine katkı sağladı.

Araştırmacılar, isminden de anlaşılacağı gibi X-ışını yayılımlarını tespit etmek için geliştirilen Chandra'dan elde edilen verileri kullanarak gezegenden yayılan X ışınlarını ilk kez tespit etti. 2002 yılında toplanan verilerin daha yeni analiz edildiğini duymak size ilk başta tuhaf gelebilir fakat bilim insanlarının çok yoğun bir hayata sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bilim insanları, 2002 yılında toplanan verileri 2017 yılına kadar alınan görüntüler ile karşılaştırmaya başladıklarında söz konusu gezegenin X ışınları yaymaya başladığına dair net göstergeler tespit ettiler. 2002 yılından kalan görüntülerde bilim insanları X ışınlarının net bir şekilde tespit edilebildiğini belirttiler ve 2017 yılından alınan görüntülerde de bir X ışını parlamasının mevcut olabileceğini düşünüyorlar.

Uranüs oldukça tuhaf bir gezegendir. Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlere 90 derecelik bir açı ile dönüyor ancak bu elbette ki bize X ışınlarının açıklamasını vermiyor. Satürn gibi gezegenlerin de aynı işlemi yaptığının tespit edilmesinden ötürü Uranüs'teki X ışınlarını tespit etmek beklenmedik bir gelişme olarak karşılanmadı.

Bilimin önündeki asıl soru, X ışınlarını üreten unsurun ne olduğu ile alakalıdır. NASA'nın yeni blog yazısındaki açıklamasında yer alan ifadeler, Uranüs'ten yayılan X ışınlarını üreten enerjinin muhtemelen Güneş'in kendisinden geldiğine işaret ediyor. Araştırmacılar ise Güneş'in tek enerji kaynağı olmadığına ve Uranüs'ün etrafındaki halkaların kendi enerjisini üretmesine katkıda bulunabileceğini ileri sürüyor.