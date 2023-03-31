Üretkinlikte Son Nokta: Acer Aspire 5 Kullanıcılarını Zirveye Taşıyor

Acer Aspire 5 dizüstü bilgisayar, üretkenlik konusundaki iddiası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. İhtiyaç duyulan her şey tek bir cihazda toplanıyor. Cihaz, yüksek ekran gövdesi sayesinde kullanıcılara görüntüleme noktasında kaliteli bir deneyim yaşatıyor.

Acer BlueLightShield teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı optimize ederek kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlıyor. 720p HD web kamerası ve çift dijital mikrofonlu Acer PurifiedVoice ile görüntülü aramalarda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Acer Aspire 5, performans gücünü 12. nesil Intel Core işlemciden alıyor. Bu sayede çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Blog yazarlarından YouTuberlara ve üniversite öğrencilerine kadar geniş kitlelere hitap eden bilgisayar, şık ve ince tasarım detaylarına sahip. Kullanım kolaylığı ile öne çıkan dizüstü bilgisayar, konforlu bir deneyim sunuyor.

Acer Aspire 5 Özellikleri

Yüksek ekran-gövde oranı

Dinamik renk optimazasyonu

QHD (2560x1440), Acer BlueLightShield teknolojisi, 4K ekran

Acer Color Intelligence, renk tonu ve parlaklık optimazasyonu

720p HD web kamerası

Çift dijital mikrofonlu Acer PurifiedVoice

12. nesil Intel Core i5-1235U işlemci

8 GB DDR4 bellek

512 PCIe SSD

Ağ girişi, ses giriş-çıkış bağlantıları

USB Type-A

HDMI 2.1

Thunderbolt 4 bağlantı noktası

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Acer Aspire 4 Fiyatı

Teknolojisi, donanımı ve şık tasarımı ile kullanıcıların beklentilerini karşılayan dizüstü bilgisayarın fiyatı 12.499 TL'den satışa sunuluyor.