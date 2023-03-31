Üretkinlikte Son Nokta: Acer Aspire 5 Kullanıcılarını Zirveye Taşıyor
Teknolojisi, donanımı ve şık tasarımı ile kullanıcılarıyla buluşmaya hazır olan Acer Aspire 5 ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında!
Acer Aspire 5 dizüstü bilgisayar, üretkenlik konusundaki iddiası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. İhtiyaç duyulan her şey tek bir cihazda toplanıyor. Cihaz, yüksek ekran gövdesi sayesinde kullanıcılara görüntüleme noktasında kaliteli bir deneyim yaşatıyor.
Acer BlueLightShield teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı optimize ederek kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlıyor. 720p HD web kamerası ve çift dijital mikrofonlu Acer PurifiedVoice ile görüntülü aramalarda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
Acer Aspire 5, performans gücünü 12. nesil Intel Core işlemciden alıyor. Bu sayede çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Blog yazarlarından YouTuberlara ve üniversite öğrencilerine kadar geniş kitlelere hitap eden bilgisayar, şık ve ince tasarım detaylarına sahip. Kullanım kolaylığı ile öne çıkan dizüstü bilgisayar, konforlu bir deneyim sunuyor.
Acer Aspire 5 Özellikleri
- Yüksek ekran-gövde oranı
- Dinamik renk optimazasyonu
- QHD (2560x1440), Acer BlueLightShield teknolojisi, 4K ekran
- Acer Color Intelligence, renk tonu ve parlaklık optimazasyonu
- 720p HD web kamerası
- Çift dijital mikrofonlu Acer PurifiedVoice
- 12. nesil Intel Core i5-1235U işlemci
- 8 GB DDR4 bellek
- 512 PCIe SSD
- Ağ girişi, ses giriş-çıkış bağlantıları
- USB Type-A
- HDMI 2.1
- Thunderbolt 4 bağlantı noktası
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2
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Teknolojisi, donanımı ve şık tasarımı ile kullanıcıların beklentilerini karşılayan dizüstü bilgisayarın fiyatı 12.499 TL'den satışa sunuluyor.
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