US PlayStation Blog'da Yapılan Yılın En İyileri Oylamasının Sonuçları Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda US PlayStation Blog üzerinden bir açıklama yapan Sony, oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek ve yılın en iyilerinin seçileceği bir oylama başlatmıştı. Bu oylama 15 Aralık 2019 Pazar günü sona erdi. Dün itibarıyla da kazananlar ortaya çıktı.

Toplamda on yedi farklı kategori ve bu kategorilerde de değişen sayıda adaylar bulunuyordu. Yine US PlayStation Blog üzerinden açıklanan sonuçlara göre, her bir kategoride kupa sistemine göre dört farklı seçim olmuş. Bu seçimlerden birinci sırada yer alan Platin kupa, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alanlar da Altın kupa, Gümüş kupa ve Bronz kupa ile ödüllendirilmiş.

Death Stranding oyununun büyük ölçüde domine ettiği sonuçlar ise şöyle:

En İyi Hikaye Anlatımı

Platin Kupa - Death Stranding

Altın Kupa - Days Gone

Gümüş Kupa - Call of Duty: Modern Warfare

Bronz Kupa - Kingdom Hearts III

En İyi Grafiksel Şov

Platin Kupa - Death Stranding

Altın Kupa - Resident Evi 2 (2019)

Gümüş Kupa - Call of Duty: Modern Warfare

Bronz Kupa - Devil May Cry 5

En İyi Sanat Yönetimi

Platin Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice

Altın Kupa - Devil May Cry 5

Gümüş Kupa - Control

Bronz Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers

En İyi Müzik

Platin Kupa - Death Stranding

Altın Kupa - Kindom Hearts III

Gümüş Kupa - Devil May Cry 5

Bronz Kupa - Days Gone

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Platin Kupa - Call of Duty: Modern Warfare

Altın Kupa - Apex Legends

Gümüş Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Bronz Kupa - Death Stranding

En İyi Rol Yapma Oyunu

Platin Kupa - Kingdom Hearts III

Altın Kupa - The Outer Worlds

Gümüş Kupa - Monster Hunter World: Iceborne

Bronz Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers

En İyi Aksiyon Oyunu

Platin Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice

Altın Kupa - Star Wars Jedi: Fallen Order

Gümüş Kupa - Devil May Cry 5

Bronz Kupa - Resident Evil 2 (2019)

En İyi Spor Oyunu

Platin Kupa - Crash Team Racing Nitro-Fueled

Altın Kupa - FIFA 20

Gümüş Kupa - NBA 2K20

Bronz Kupa - MLB The Show 2019

Devamlılığı En İyi Olan Oyun

Platin Kupa - Final Fantasy VIX: Shadowbringers

Altın Kupa - Monster Hunter World: Iceborne

Gümüş Kupa - Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Bronz Kupa - No Man's Sky

En İyi Bağımsız Oyun

Platin Kupa - A Plague Tale: Innocence

Altın Kupa - Outer Wilds

Gümüş Kupa - Indivisible

Bronz Kupa - The Messenger

PlayStation Konsoluna Özel En İyi Oyun

Platin Kupa - Death Stranding

Altın Kupa - Days Gone

Gümüş Kupa - MediEvil

Bronz Kupa - Judgment

En İyi Performans

Platin Kupa - Norman Reedus (Sam Porter Bridges) // Death Stranding

Altın Kupa - Mads Mikkelsen (Cliff) // Death Stranding

Gümüş Kupa - Sam Witwer (Deacon St. John) // Days Gone

Bronz Kupa - Claudia Doumit (Farah) // Call of Duty: Modern Warfare

Yılın Kritik Oyun Anı

Platin Kupa - Resident Evil 2 (2019): Mr. X ile karşılaşmalar

Altın Kupa - Death Stranding: KV'ler tarafından ilk kez yakalanma

Gümüş Kupa - Star Wars Jedi: Fallen Order final öncesindeki "o sahne"

Bronz Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice: Guardian Ape Sürprizi

En İyi PS VR Deneyimi

Platin Kupa - No Man's Sky Beyond

Altın Kupa - Ace Combat 7: Skies Unknown

Gümüş Kupa - LA Noire: The VR Case Files

Bronz Kupa - Blood & Truth

En İyi PS4 Oyunu

Platin Kupa - Death Stranding

Altın Kupa - Resident Evil 2 (2019)

Gümüş Kupa - Kingdom Hearts III

Bronz Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice

En Çok Beklenen Oyun

Platin Kupa - Cyberpunk 2077

Altın Kupa - Final Fantasy VII Remake

Gümüş Kupa - Ghost of Tsushima

Bronz Kupa - Marvel's Avengers

Yılın Stüdyosu