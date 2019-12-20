US PlayStation Blog'da Yapılan Yılın En İyileri Oylamasının Sonuçları Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda US PlayStation Blog üzerinden bir açıklama yapan Sony, oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek ve yılın en iyilerinin seçileceği bir oylama başlatmıştı. Bu oylama 15 Aralık 2019 Pazar günü sona erdi. Dün itibarıyla da kazananlar ortaya çıktı.
Toplamda on yedi farklı kategori ve bu kategorilerde de değişen sayıda adaylar bulunuyordu. Yine US PlayStation Blog üzerinden açıklanan sonuçlara göre, her bir kategoride kupa sistemine göre dört farklı seçim olmuş. Bu seçimlerden birinci sırada yer alan Platin kupa, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alanlar da Altın kupa, Gümüş kupa ve Bronz kupa ile ödüllendirilmiş.
Death Stranding oyununun büyük ölçüde domine ettiği sonuçlar ise şöyle:
En İyi Hikaye Anlatımı
- Platin Kupa - Death Stranding
- Altın Kupa - Days Gone
- Gümüş Kupa - Call of Duty: Modern Warfare
- Bronz Kupa - Kingdom Hearts III
En İyi Grafiksel Şov
- Platin Kupa - Death Stranding
- Altın Kupa - Resident Evi 2 (2019)
- Gümüş Kupa - Call of Duty: Modern Warfare
- Bronz Kupa - Devil May Cry 5
En İyi Sanat Yönetimi
- Platin Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice
- Altın Kupa - Devil May Cry 5
- Gümüş Kupa - Control
- Bronz Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers
En İyi Müzik
- Platin Kupa - Death Stranding
- Altın Kupa - Kindom Hearts III
- Gümüş Kupa - Devil May Cry 5
- Bronz Kupa - Days Gone
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Platin Kupa - Call of Duty: Modern Warfare
- Altın Kupa - Apex Legends
- Gümüş Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Bronz Kupa - Death Stranding
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Platin Kupa - Kingdom Hearts III
- Altın Kupa - The Outer Worlds
- Gümüş Kupa - Monster Hunter World: Iceborne
- Bronz Kupa - Final Fantasy XIV: Shadowbringers
En İyi Aksiyon Oyunu
- Platin Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice
- Altın Kupa - Star Wars Jedi: Fallen Order
- Gümüş Kupa - Devil May Cry 5
- Bronz Kupa - Resident Evil 2 (2019)
En İyi Spor Oyunu
- Platin Kupa - Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Altın Kupa - FIFA 20
- Gümüş Kupa - NBA 2K20
- Bronz Kupa - MLB The Show 2019
Devamlılığı En İyi Olan Oyun
- Platin Kupa - Final Fantasy VIX: Shadowbringers
- Altın Kupa - Monster Hunter World: Iceborne
- Gümüş Kupa - Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Bronz Kupa - No Man's Sky
En İyi Bağımsız Oyun
- Platin Kupa - A Plague Tale: Innocence
- Altın Kupa - Outer Wilds
- Gümüş Kupa - Indivisible
- Bronz Kupa - The Messenger
PlayStation Konsoluna Özel En İyi Oyun
- Platin Kupa - Death Stranding
- Altın Kupa - Days Gone
- Gümüş Kupa - MediEvil
- Bronz Kupa - Judgment
En İyi Performans
- Platin Kupa - Norman Reedus (Sam Porter Bridges) // Death Stranding
- Altın Kupa - Mads Mikkelsen (Cliff) // Death Stranding
- Gümüş Kupa - Sam Witwer (Deacon St. John) // Days Gone
- Bronz Kupa - Claudia Doumit (Farah) // Call of Duty: Modern Warfare
Yılın Kritik Oyun Anı
- Platin Kupa - Resident Evil 2 (2019): Mr. X ile karşılaşmalar
- Altın Kupa - Death Stranding: KV'ler tarafından ilk kez yakalanma
- Gümüş Kupa - Star Wars Jedi: Fallen Order final öncesindeki "o sahne"
- Bronz Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice: Guardian Ape Sürprizi
En İyi PS VR Deneyimi
- Platin Kupa - No Man's Sky Beyond
- Altın Kupa - Ace Combat 7: Skies Unknown
- Gümüş Kupa - LA Noire: The VR Case Files
- Bronz Kupa - Blood & Truth
En İyi PS4 Oyunu
- Platin Kupa - Death Stranding
- Altın Kupa - Resident Evil 2 (2019)
- Gümüş Kupa - Kingdom Hearts III
- Bronz Kupa - Sekiro: Shadows Die Twice
En Çok Beklenen Oyun
- Platin Kupa - Cyberpunk 2077
- Altın Kupa - Final Fantasy VII Remake
- Gümüş Kupa - Ghost of Tsushima
- Bronz Kupa - Marvel's Avengers
Yılın Stüdyosu
- Platin Kupa - Kojima Productions
- Altın Kupa - Capcom
- Gümüş Kupa - Square Enix
- Bronz Kupa - Respawn Entertainment