Uşak’ta 26 Berberde Koronavirüs Çıktı

Koronavirüs vaka sayılarında düşüşe geçilmesiyle birlikte hükümet normalleşme çalışmalarına başladı. Kontrollü bir şekilde normale dönen hayata rağmen, uzmanlar halkı rehavete kapılmamaları ve önlemlere devam etmeleri konusunda uyarıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları ise hayatın normale dönmesiyle birlikte Koronavirüse karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. Birkaç gün önce maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı illerden birisi olan Uşak’ta, 26 berberde koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

21 Mart tarihinde koronavirüs nedeniyle kapatılan berberlerin, 11 Mayıs tarihinde dükkanlarını yeniden açabileceği kararlaştırılmıştı. Uşak valiliği, dükkanlarını yeniden açmadan önce berberlerden önlem amaçlı koronavirüs testi yaptırmalarını istedi. Toplam 421 berber dükkânı ve kuaför dükkânı bulunan Uşak ilinde 26 berberin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Uşak’ta Berberlere Test Yapıldı

Uşak valiliği tarafından yapılan uyarılar üzerine test yaptıran berberlerden 26 tanesinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı berberlerin ise sağlık sorunu olmadığı gerekçesiyle test yaptırmadığı, evlerinde karantinaya girdikleri ve dükkanlarını açmayacakları bildirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan berberler tedavi altına alındı.

Tedaviye alınan berberlerin şu an için sağlık durumları ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Kontrollü bir şekilde hayatın normale döndüğü bu dönemde virüsün yeniden yayılmaya başlamaması için Sağlık Kurulu ile birlikte valilikler de il bazlı önlemler almaya devam ediyor. Uzmanlar, halkı özellikle sosyal mesafe kuralına uzun süre dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıyor.