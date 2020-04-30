USB 4, 16K 60Hz Monitörleri Destekleyecek

USB 4 henüz kullanılabilir değil, çok yakında USB 4 portlu cihazları göreceğiz. VESA, USB 4’ün DisplayPort 2.0 standardı için de mevcut olan geniş bant genişliğini tam olarak destekleyeceğini duyurdu. Bu, USB 4’ün 8K 60Hz ve hatta 16K 60Hz monitörler gibi hıza aç cihazlarla çalışabileceği anlamına geliyor.

USB 4, 40Gbps’a kadar destekleyecek ve DisplayPort 2.0 80Gbps’a kadar hızları destekleyecek. Bu gerçekten etkileyici. Bu da USB 4’ün aynı anda 40Gbps hızında gönderip alabileceği anlamına geliyor. VESA, yeni bir özellik olan DisplayPort Alt Mode 2.0’dan yararlanıyor. DisplayPort öncelikli olarak videolar için kullanılıyor, veriler PC’nizden monitöre tek yoldan gönderiliyor. DisplayPort Alt Mode 2.0 standardı ise USB-C’nin veri pinlerini yalnızca bir yönde çalışacak şekilde yeniden eşleştiriyor, bu da size iki kat hız sağlıyor.

DisplayPort 2.0 vs DisplayPort Alt Mode 2.0 vs USB 4 DisplayPort 2.0 DP 2.0 Alt Mode 2.0 USB 4 Maks.Kablo Bant Genişliği 80Gbps 80Gbps 80Gbps Maks. Downstream Bant Genişliği 80Gbps (DP) 80Gbps (DP) 40Gbps (USB+DP) Maks. Upstream Bant Genişliği - - 40Gbps (USB) Fiziksel Katman Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 DisplayPort 1x DP 2.0 Streams 1x DP 2.0 Streams 1x DP 2.0 Streams Pasif Kablo Seçeneği Var (40Gbps) Var (40Gbps) Var (40Gbps) Arayüz Bağlantı Noktası DisplayPort USB Type-C USB Type-C

Anandtech’e göre, Alt Mode 2.0 normal USB 4 kablolarını destekleyecek. Aynı zamanda monitörlerin ekran tasarımlarını basitleştiren USB 4 denetleyicilere sahip olması gerekmiyor. USB 4, Thunderbolt 3 standardını da desteklediğinden hem akıllı telefonlar hem de PC’ler için evrensel bağlantı standardı olacak ve oyun, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik başlıkları, profesyonel HDR ekranlar gibi şeyleri destekleyecek.