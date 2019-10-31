USB Bellekler Şirketler için Tehlike Saçıyor

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Türkiye'de şirketlerin çalışanlar için veri güvenliği protokolleri oluşturmadığını ve bunun büyük zararlar doğurabileceğini belirtti.

USB Bellek Politikalarına Dikkat Edilmiyor

Yapılan araştırmalara göre şirketlerin büyük bir kısmı, çalışanların USB bellekleri nasıl kullandığına ve hangi şekilde koruduğuna dikkat etmiyor. Bu noktada çalışanlar için veri güvenliği politikalarını kapsamlı bir şekilde oluşturmayan şirketler, veri ihlali tehlikeleri ile karşı karşıya kalıyor.

Aynı araştırmaya göre şirketlerin yüzde 53 oranındaki kısmı, gizli verilerin USB belleklere aktarıldığını algılayacak bir teknolojiye sahip değil. Şirketlerin yüzde 58'i usb cihazlar için bağlantı noktası kontrolü uygulamazken, yalnızca yüzde 47 oranındaki kısmı USB cihazlarda şifrelemeye önem veriyor.

Şirket güvenliğinin yalnızca ağ üzerinden sağlanmadığını belirten Akkoyunlu, bu gibi iç tehditlere de odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Veri İhlali Büyük Maliyetler Doğuruyor

Dünya genelinde yapılan araştırmalar ve istatistiklere göre bir veri ihlalinin şirketler için ortalama maliyeti 3,86 milyon dolar olarak öne çıkıyor.