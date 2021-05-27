USB-C 2.1 ile 240W Güç Aktarımı Mümkün Olacak!

Günümüzde kullanılmakta olan USB-C kablolar, 5A ve 20V'dan 100W'a kadar güç aktarımına olanak sunuyor. Öte taraftan USB-C, şu sıralar dizüstü oyun bilgisayarlarından yüksek çözünürlüklü monitörlere kadar oldukça geniş bir ürün grubunda kullanılıyor ve elimizdekinden çok daha güçlü değerlere ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Neyse ki, önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak olan USB-C 2.1 ile 240W'a kadar güç aktarımı mümkün hale gelecek.

USB-C 2.1 Neler Sunacak?

USB-C 2.1 ile mümkün hale gelecek olan 240W güç aktarımı, günümüzde kullanılmakta olan 100W'lık güç aktarımı kapasitesinin iki katından daha güçlü bir çözüm sunacak. USB IF, bu teknolojiyi Genişletilmiş Güç Aktarımı olarak tanımlarken, deneyimlerimizin baştan aşağı değişebileceğini vurguluyor.

240W güç aktarımını destekleyen kablolar, tabii ki yeni seviyelere uyum sağlayabilmek adına çeşitli gereksinimlere sahip olacak. Buna ek olarak, özel simgeleri de taşımaları gerekecek: "Böylece son kullanıcılar, kablonun 240W'a kadar destek sunduğunu görsel olarak anlayabilecek ve onaylayabilecek."

USB Type-C Nedir?

USB Type-C son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan ve aygıtınızı şarj etmekten güç çıkışı sağlamaya, cihazlar arasında hızlı veri aktarım imkanından video çıkış desteğine kadar yeni nesil USB standartıdır. Nitekim bu konnektörü son zamanlarda akıllı telefonlarda, tabletlerde, giyilebilir aksesuarlarda, bilgisayarlarda ve diğer pek çok elektronik üründe görmeye başladık.

USB-C konnektörünün ardında evrensel uyumluluk üzerine yüklenen bir hedef var. Bu sayede yalnızca tek bir kablo ile bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, tabletinizi, kablosuz kulaklığınızı ya da diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebilmeniz veya çalıştırabilmeniz isteniyor.

USB Type-C Avantajları