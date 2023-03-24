USB-C Girişli AirPods Pro 2 Yolda

Apple'ın zorunlu olarak başlattığı USB-C dönüşümü, AirPods Pro ile devam ediyor. Apple Analisti Ming-Chi Kuo, firmanın USB-C soketine sahip yeni bir AirPods Pro 2 modeli üzerinde çalıştığını belirtti.

Buna göre önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen cihaz, Lightning Cable desteği içermeyecek.

Apple Neden USB-C'ye Geçiyor

Yakın zamanda gelen iOS 16.4 güncellemesinde AirPods için yeni bir model ve kasa numarası kullanıldığı keşfedildi. Kuo'ya göre bu durum, USB-C değişikliğiyle birlikte farklı bir tasarıma sahip olması beklenen yeni AirPods Pro modelini işaret ediyor.

Aslında Apple'ın yeni cihazlarında USB-C kullanacağı tahmin ediliyordu. Uzun süreler boyunca baskılara dayanarak kendi bağlantı sistemini kullanan Apple, Avrupa Birliği'nin son regülasyonları çerçevesinde USB-C'ye geçmek zorunda kaldı.

Birçok kişi, Apple'ın 2024 yılı itibarıyla USB-C'ye geçiş yapacağını iddia ederken yeni ortaya çıkan bilgiler, iPhone 15'lerin dahi USB-C ile birlikte sunulacağını ortaya koydu. Öte yandan yakın zamanda AirPods Pro 2 için de benzer bir iddianın ortaya çıkması, bu durumu destekler nitelikte.

Avrupa Birliği'nin bu tutumunun arkasında artan elektronik atık mitkarını azaltmak ve mobil cihazlarda genel geçer bir yapı inşa etmek yer alıyor.