USB Şarj İstasyonlarında Zararlı Yazılım Tehlikesi

Son zamanlarda halka açık olarak sunulan USB şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte yayılan hack tehlikesi de büyüdü. Uzmanlar tarafından yapılan yoruma göre bu tip şarj istasyonlarına kolayca zararlı yazılım yüklenebiliyor ve şarj edilen telefonlara erişilebiliyor.

Dünyanın birçok noktasında popülerleşmeye başlayan USB şarj istasyonlarıyla ilgili Los Angeles Bölge Savcısından açıklama geldi. Şarj istasyonlarına yüklenen zararlı yazılımlar aracılığıyla telefon sahiplerinin tüm bilgilerini ele geçirebilen siber korsanlar, telefon şarj oluyorken bilgileri kolaylıkla depolayabiliyor.

USB Şarj Dolandırıcılığı başlığı altında Los Angeles'ın birçok bölgesine asılan uyarılarda kullanıcıların tedbirli olması istendi. Halka açık Wi-Fi'lar gibi bu istasyonların da tehlike barındırdığını bildiren siber güvenlik uzmanları, USB kabloları kullanarak cihazları etkileyebilecek pek çok farklı yöntem hakkında tüketicilere bilgi sundu.

Ayrıca konuya ilişkin olarak güvenlik araştırmacısı Samy Kamkar da yaptığı bir projeden bahsetti. Daha önceden hazırladığı bir sistem sayesinde USB şarj istasyonlarını kullanan telefonların tuş seslerini kopyalabilen ve buna göre USB güvenlik duvarını aşabilen Kamkar, bu sayede telefona erişim sağlayabildiğini aktardı.