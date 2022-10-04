Üst Düzey Özellikleriyle Honor X40GT Yakında Tanıtılabilir

Honor kısa süre önce en yeni X serisi akıllı telefonlarını Honor X40 serisiyle piyasaya sürdü ve şimdi şirket, önümüzdeki haftalarda X40 ailesi altında yeni bir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

En son rapora göre Honor, önümüzdeki haftalarda Çin'deki kendi pazarında yeni bir Honor X40GT akıllı telefonu piyasaya sürecek ve cihazın adı, şirketin performansa odaklanacağını gösteriyor.

Rapor, yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefon hakkında pek fazla ayrıntı açıklamıyor ancak önceki raporlar doğruysa cihaz, yakın zamanda 3C sertifikasyon web sitesinde görülen ADT-AN00 model numarasına sahip olabilir.

Honor X40GT, Snapdragon 6 Gen 1 ile Geliyor

Durum buysa bu yeni akıllı telefon, 66W hızlı şarj destekli 6000 mAh pille gelecek ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca ekran için yüksek bir yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. Cihazın neler içerdiğini kesin olarak bilmek için şirketten resmî duyuruyu veya lansman öncesi tanıtımları beklememiz gerekecek.

Birkaç hafta önce piyasaya sürülen Honor X40, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 695 işlemci tarafından desteklenmekte ve 40W hızlı şarj desteği ile 5100mAh pilden gücünü alıyor.