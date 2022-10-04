Üst Düzey Özellikleriyle Honor X40GT Yakında Tanıtılabilir

Honor X40 serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeyi planlıyor ve o telefonun özellikleriyle ilgili sızıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar!

Üst Düzey Özellikleriyle Honor X40GT Yakında Tanıtılabilir
Barış Bulut
Barış Bulut -

Honor kısa süre önce en yeni X serisi akıllı telefonlarını Honor X40 serisiyle piyasaya sürdü ve şimdi şirket, önümüzdeki haftalarda X40 ailesi altında yeni bir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

En son rapora göre Honor, önümüzdeki haftalarda Çin'deki kendi pazarında yeni bir Honor X40GT akıllı telefonu piyasaya sürecek ve cihazın adı, şirketin performansa odaklanacağını gösteriyor.

Rapor, yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefon hakkında pek fazla ayrıntı açıklamıyor ancak önceki raporlar doğruysa cihaz, yakın zamanda 3C sertifikasyon web sitesinde görülen ADT-AN00 model numarasına sahip olabilir.

Üst Düzey Özellikleriyle Honor X40GT Yakında Tanıtılabilir

Honor X40GT, Snapdragon 6 Gen 1 ile Geliyor

Durum buysa bu yeni akıllı telefon, 66W hızlı şarj destekli 6000 mAh pille gelecek ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Ayrıca ekran için yüksek bir yenileme hızına sahip olduğu söyleniyor. Cihazın neler içerdiğini kesin olarak bilmek için şirketten resmî duyuruyu veya lansman öncesi tanıtımları beklememiz gerekecek.

Birkaç hafta önce piyasaya sürülen Honor X40, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 695 işlemci tarafından desteklenmekte ve 40W hızlı şarj desteği ile 5100mAh pilden gücünü alıyor.

Honor X40 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
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Honor X40 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Honor X40 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Yeni Honor cihazına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

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