Uydu Fuarı Satellite 2020’de Corona Virüs Paniği

Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2020, yeni tip corona virüsün (Covid-19) gölgesinde gerçekleşti. Fuarda salgına karşı alınan önlemler dikkat çekti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü insanlığı tehdit etmeye devam ediyor.

4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü, aynı zamanda küresel ekonomiyi ve ticareti de oldukça olumsuz şekilde etkiledi. Hatta salgının önüne geçebilmek amacıyla birçok toplantı, lansman ve etkinlik de iptal ediliyor.

Uydu fuarı Satellite 2020 de corona virüsten nasibini aldı. Fuar iptal edilmedi fakat corona virüs fuara gölge düşürdü. Fuara, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler damga vurdu.

Bazı stantlarda tokalaşmayı önlemek amacıyla tokalaşmasız bölge uyarıları yer alırken, ziyaretçiler salgından korunmak için el temasında bulunmamaya özen gösterdi. Ayrıca fuarın birçok bölgesinde çeşitli el dezenfektanlarının yer aldığı da görüldü.