Uydu İnterneti Hacklemek Sandığınızdan Daha Kolay

Dünya yörüngesinde uydu internet bağlantısı sağlamak özellikle Elon Musk'ın Starlink projesiyle birlikte gittikçe daha popüler bir fikir haline geliyor. Fakat araştırmacı James Pavur'a göre uydu internet ağlarını hacklemek çocuk oyuncağı.

Uydu internet bağlantıları günümüzde uzak petrol platformlarındaki işçiler, uluslararası sulardan geçen gemiler ve geniş bant veya hücresel internetin mevcut olmadığı bölgelerdeki havayolları tarafından aktif olarak kullanılıyor. Black Hat 2020 konferansı için araştırma yapan Pavur, uydu interneti hacklemenin zor olmadığını dile getiriyor.

Birkaç yıl boyunca İngiltere'deki sabit konumdan 100m2'lik alana internet iletilen 18 uydunun sinyallerini başarıyla yakalamayı başaran araştırmacı; Çinli bir uçağa gönderilen seyir bilgilerini, Mısırlı petrol tankerinden gönderilen mesajları, gemi güvertesine ilişkin şifre mesajlarını ve hatta kişisel iletişimleri dinleyebildi.

Uydu internet hacklemek çocuk oyuncağı

Sadece 90 dolarlık bir uydu anteni ve hazır olarak satın alınan 200 dolarlık video yayını yapan uydu alıcısı ile Pavur, uydu internet trafiğini engellemeyi başardı. Araştırma halka açık kaynakları kullanarak uyduların yörünge izlerini belirledi ve uydu çanağını istediği şekilde yönlendirdi.

Yörüngede dönen 18 uydudan 8 TB'lık veri indirebilen Pavur, uydu internet hackleme deneyinin Black Hat konferansındaki sunumunda internet bağlantılarındaki potansiyel güvenlik eksikliğine dikkat çekeceğini umuyor.