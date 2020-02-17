Uydu İnterneti Şirketi Astranis, 90 Milyon Dolarlık Yatırım Yapıyor

YC destekli Astranis, B serisi yuvarlak Venrock liderliğindeki 90 milyon dolarlık yeni birleşik borç ve öz kaynak finansmanı sağladı. Finansman, şirketin dünyadaki yetersiz hizmet alan nüfus pazarını, birbirine bağlamayı amaçlayan gelecekteki internet servisinin temel taşı olan ilk ticari uydularını piyasaya sürmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Her zamankinden farklı bir strateji ile hizmet vermeyi hedefleyen Astranis, yeryüzündeki belirli bir yere göre sabit bir noktada kalmıyor ancak bunun yerine bağlantılarını yer hizmetleri aracılığıyla sürekli hizmet sunmak için düşük dünya yörüngesine doğru iletmeyi amaçlıyor.

Astranis’ in benimsediği geostationer model, Dünya'dan oldukça uzakta olan geostationary yörüngeye park edilmiş, çok büyük iletişim uydusu kullanan uzaydan, internet bağlantısı sunmanın mevcut yoluna biraz daha benzer.

Daha Küçük Uydularla İnternet Hizmeti

Astranis, dijital ve analog teknolojiler kullanarak çok daha küçük ve daha az karmaşık donanımlarda, daha fazla bant genişliği sağlayabilen, tescilli ultra yan bant yazılım tanımlı radyo teknolojisi sayesinde, daha küçük uyduların kullanılmasını mümkün kılıyor.

Astranis’ in yeni yaklaşımı, geleneksel uydulardan 20 kat daha küçük olan ve eski uydular için 14.000 lbs'den fazla olan 770 lb ağırlığında küçük uydular kullanıyor.

Bunlar sadece bir ton alandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda büyük, jeostasyonel telekomünikasyon uzay aracı için yıllar yerine aylarca geri dönüş süresi ile inşa edilebiliyor ve başlatılabiliyor.