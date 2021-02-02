Uygulamaları En Çok İndirilen Türk Yayıncılar Belli Oldu

8 milyonu aşkın uygulama ve binlerce web sitesine ilişkin elde ettiği verilerle dünyanın en büyük uygulama analiz şirketlerinden bir tanesi olan App Annie, oyunları ve uygulamaları en çok indirilen Türk yayıncılar içerikli bir liste paylaştı. Peki, 2021 yılının en iyi Türk yayıncıları listesinde hangi yayıncılar yer aldı?

Uygulamaları En çok İndirilen Türk Yayıncılar Kimler?

Birbirinden çeşitli web sitelerinden ve uygulamalardan topladığı verilerle birlikte dünyanın en büyük uygulama analiz şirketlerinden biri olmayı başaran App Annie, 2021 yılında oyunları ve uygulamalarının indirme sayısı bakımından büyük bir başarının altına imza atan Türk yayıncıların başarı oranına göre bir liste yayımladı.

Uygulama analiz firmasının yayımladığı listenin ilk sırasında 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan sohbet uygulaması Connected2.me'nin yayıncısı C2M yer aldı. Connected2.me yayıncısının hemen ardından TikTok gibi video odaklı sosyal medya uygulaması olan Scorp gelerek listenin ikinci sırasına yerleşti.

Scorp'u takip eden Farte, App Annie'nin 2021 yılının en başarılı Türk yayıncıları listesinin üçüncü sırasında yerini aldı. Farte'nin hemen arkasından ise Media Social geldi. Media Social'ın hemen arkasından Doğan Holding gelerek listenin beşinci sırasına yerleşti. Doğan Holding'in ardından gelen Zuuks Games ise listenin altıncısı oldu. Zumla, Zuuks Games'i takip ederek listenin yedincisi oldu.

Zumla'dan sonra Turkcell geldi ve listenin sekizinci sırasına yerleşti. Turkcell'i takip eden Digitoy ise listenin dokuzuncusu oldu. Listede yer alan son isim ise Mynet oldu. App Annie'nin paylaştığı listenin tamamını aşağıdan görebilirsiniz.

C2M Scorp Farte Media Social Doğan Holding Zuuks Games Zumla Turkcell Digitoy Mynet

Yukarıdaki listenin Google Play Store verilerinden yola çıkılarak hazırlandığını unutmamak gerekiyor. Uygulama analiz şirketi, listeyi oluşturmak için Play Store'daki kullanıcı hareketlerini incelediğini belirtti.

Peki, sizin 2021 yılının en başarılı uygulama ve mobil oyun yayıncılarını gösteren liste hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle App Annie'nin elde ettiği veriler sonucunda oluşturduğu liste ile ilgili bütün görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.