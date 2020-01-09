Uygun Fiyata Sağlam Telefon: Cat S32 Duyuruldu! İşte Özellikleri

CAT yeni akıllı telefonunu duyurdu. Zorlu arazi koşullarında kullanıma uygun olan CAT S32, sağlamlığı ile öne çıkıyor. Gelin hep beraber CAT S32'ye yakından bakalım.

CAT S32 Özellikleri

Bullitt Group tarafından tasarlanan ve üretilen CAT markalı ürünler dayanıklı olmaları ile kullanıcılardan tam not alıyor. CAT S32, 5.5 inçlik ekrana sahip. Cihazın ekranı DragonTrail Pro Glass tarafından korunuyor. Telefon ıslak parmaklarla veya eldiven giyilerek kullanılabilmekte. IP 68 sertifikasına sahip olan CAT S32, suya karşı dayanıklı.

Gücünü MediaTek Helio A20 yonga setinden alan CAT S32, 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında bir adet 13 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Ön tarafta ise 5 MP'lik kamera sensörü yer almakta. CAT S32, 4.200 mAh bataryaya sahip ve 4G bağlantı teknolojisini desteklemekte.

CAT S32 Fiyatı

CAT S32'nin fiyatının 299 euro olduğu açıklandı. 299 euro şu anki kur ile 1.967 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.