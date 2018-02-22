Uygun Fiyatı ve 4 Kamerası ile Dikkat Çeken BLU Vivo X Tanıtıldı

Günümüzde Çinli akıllı telefon üreticileri, rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunuyorlar ve bu sayede büyük bir pazar payına ulaştılar. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi BLU da geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu Vivo X’i tanıttı. Vivo X, 4 kamerası ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

BLU Vivo X, önde ve arkada ikişer adet olmak üzere toplam dört ayrı kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde f/2.0 diyafram aralığına sahip 13 megapiksellik ana kamera ve 5 megapiksellik ikinci kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzünde ise bizi yine f/2.0 diyafram aralığına sahip, Led flaşlı 20 megapiksellik bir ana kamerayla beraber bir de 8 megapiksellik ikinci kamera karşılıyor. Ön kamerada yüz tanıma özelliği de mevcut. Gerçek zamanlı bokeh efekti verebilen ve panoramik selfieler çekebilen Vivo X, portre modunda da gayet başarılı.

6-inçlik 18:9 ekran oranına sahip olan Vivo X’in, en fazla 1440×720 çözünürlüğü destekliyor olması kullanıcılarını biraz üzebilir. Cihazın ekranı da Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip. Çift sim kart desteği ve parmak izi okuyucusu da bulunan telefon, Android 7 Nougat işletim sistemiyle geliyor.

Donanımına bakıldığında ise telefon orta segmente hitap edecek gibi görünüyor. Vivo X, MediaTek Helio P25 işlemcisine sahip. Cihazda 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama alanına yer verilmiş ve 4,010 mAh kapasiteli, hızlı şarj özellikli bir bataryaya sahip.

BLU Vivo X, Amazon üzerinde 199 dolarlık fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Fakat şu an için ülkemizde BLU’nun resmi olarak satışı yapılmıyor.