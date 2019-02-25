Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Lenovo Tab V7 Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Lenovo, yeni Android cihazı Tab V7’yi Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da tanıttı. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan Tab V7, normal bir akıllı telefonun birçok özelliğini bünyesinde barındırıyor.

6,9 inç Full HD IPS bir ekrana sahip olan Tab V7, arka cebinize sığacak kadar kompakt bir yapıda olmasına rağmen, büyük bir akıllı telefounun tüm avantajlarını sunuyor.

Cihazın arkasında 13MP bir kamera bulunurken, ön tarafında ise 5MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi sensörü ise arka gövdenin ortasına konumlandırılmış.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga setinden alan Tab V7, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor.

Parmak izi sensörüne ek olarak Face ID (yüz tanıma) teknolojisine de sahip olan cihaz, Dolby destekli hoparlörleri ile hiç de fena sayılmayacak bir ses deneyimi sunuyor.

Lenovo Tab V7, önümüzdeki nisan ayından itibaren kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın fiyatı ise yalnızca 269 dolar olacak.

Lenovo Tab V7 Teknik Özellikleri