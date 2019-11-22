Uygun Fiyatlı 5G Modelleri için Beklememiz Gerekecek

Qualcomm Kıdemli Başkan Vekili Durga Malladi tarafından yapılan açıklamaya göre 5G destekli uygun fiyatlı modeller için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Maliyetler İlk Ürünlere Yansıyor

5G teknolojisi, ilerleyen dönemlerin olmazsa olmaz teknolojisi özelliği olarak lanse edildi. Ancak pek çok modelin fiyatları yurt dışı şartlarında bile oldukça pahalı durumda. Bu teknoloji bugün en üst segment cihazlar için birinci sınıf bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin sahip olabileceği uygun fiyatlı 5G telefonlar ise görünüşe göre yıllarca uzakta.

Bunun ilk nedenlerinden birisi yapılan araştırma ve geliştirme maliyetleri. Şirketler bu işler için oldukça yüklü paralar harcıyor ve bunun acısının çıkartılacağı ilk modeller ise ilk nesiller olacak. Böyle bir durumda söz konusu teknolojinin her kademede yaygın bir hale gelmesi yıllar alabilir.

Ancak şirketler her bütçeye uygun 5G modeller için çalışmalarını sürdürüyor.

Modem ve İşlemci Yetersizliği Var

Durga Malladi yaptığı açıklamada "5G cihazlarının oldukça yaygınlaştığını görüyoruz." dedi. Sözlerine devam eden Malladi, "Fiyat yörüngesinin doğru yöne gittiğini görebiliriz." diyerek uygun fiyatlara doğru kaymanın yaşandığını ima etti.

5G teknolojisi ile güncel nesil ağ bağlantılarına göre on ila yüz kat daha hızlı veri aktarımı yapabilmek mümkün. Bu teknoloji ultra yüksek çözünürlüklü video akışından, gerçek zamanlı bulut oyunculuğuna kadar pek çok konuda çok önemli bir adım olarak öne çıkmakta. Ancak yüksek fiyat, devasa faydalar sunan bu teknolojiye engel teşkil ediyor.

Nispeten uygun fiyatlı 5G modelleri yolda olsa da, hala orta - üst segment aralığında bulunacaklarını bilmek gerekiyor. Tabii bunun tek nedeni şirketlerin fiyat politikası değil. Benzer şekilde bu teknoloji için gereken modem veya işlemci de oldukça pahalı. Henüz işlemcilerin içine entegre edilen 5G modem sayısı oldukça kısıtlı sayıda. Bunun için bir modem alınması durumunda da şirketler için yeni bir maliyet kalemi ortaya çıkıyor.

2021'den Önce Değil

Yine de iyi haber, Qualcomm bu entegrasyon için uğraşıyor. Bu inşa, 5G modellerini oluşturmayı daha basit bir hale getirecek. Sonuç olarak kademeli bir şekilde ucuzlamasını da bekleyebiliriz. Rekabet sonucunda MediaTek bu işe girer ve orta segment için 5G destekli bir işlemci ortaya koyarsa, bu da kullanıcıların işine yarayacaktır. Bununla birlikte Qualcomm da orta segment için çalışmalarını sürdürüyor.

Technalysis Analisti Bob O'Donnell tarafından yapılan açıklamada "2020 yılında Qualcomm'un 5G modemleri mobil işlemcilere entegre etmesini bekliyoruz. Bu durum daha düşük maliyetli akıllı telefonlara yol açacak. Ancak bunların çoğu gelecek yılın sonuna ya da 2021 yılına kadar kullanılamayacak." dedi.