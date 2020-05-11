Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Meizu 17 Yok Sattı!

Meizu 17 tanıtımı geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Meizu 17 serisi amiral gemisi telefonlar ilk olarak Çin’de satışa sunulmuştu. 3699 yuan fiyat etiketiyle satışan Meizu 17 ve 4299 yuan fiyat etiketiyle satışta olan Meizu 17 Pro, sadece 60 saniyede tükendi. Meizu 17 satış detayları haberimizde.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, şirketin 17. yıldönümü amiral gemisi akıllı telefonları. Meizu 17 serisi ayrıca şirketin ilk 5G hazır telefonları. Meizu 17’yi ilk satın alan kullanıcılara ömür boyu VIP servisi, ücretsiz kapıda onarım ve 18 ay garanti süresi, ayrıca Meizu 17 HiFi decoding amp veriliyor. Günümüz üst seviye akıllı telefonlarına kıyasla uygun fiyatlı gelen Meizu 17 serisi, bir dakikadan da kısa sürede tükendi.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Fiyatı

Meziu 17’nin 8GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama alanı sunan iki modeli bulunuyor. Fiyatlar sırasıyla 3699 yuan (yaklaşık 522 dolar), 3999 yuan (yaklaşık 565 dolar). Nane, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri mevcut. Meizu 17 Pro’nun 8GB RAM 128GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan iki modeli mevcut. Fiyatlar sırasıyla 4299 yuan (yaklaşık 607 dolar), 4699 yuan (yaklaşık 663 dolar). Pro model seramik gövdeye sahip ve Yeşil, Gri ve Aurora Beyaz renkleriyle geliyor.

Meizu 17 Fiyatı

8GB RAM + 128GB Depolama - 3699 yuan

8GB RAM + 256GB Depolama - 3999 yuan

Meizu 17 Pro Fiyatı

8GB RAM + 128GB Depolama - 4299 yuan

12GB RAM + 256GB Depolama - 4699 yuan

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Özellikleri

Meizu 17 serisi, 6.6 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip delik çentikli S-AMOLED ekrana sahip. Flyme 8.1 arayüzünü taşıyan Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonlara Qualcomm Snapdragon 865 işlemci güç sağlıyor. İki telefon da 30W mCharge teknolojisini destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Pro modelde 27W kablosuz şarj desteği mevcut. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelen telefonların ön yüz (selfie) kamerası 20 megapiksel. Pro model, Sony IMX686 64MP + 8MP (telefoto) + 32MP (ultra geniş) + 0.3MP (ToF 3D) dörtlü kamera sistemine sahip. Düz model, Sony IMX686 64MP + 12MP (geniş açılı) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro) dörtlü kamera kurulumuna sahip.