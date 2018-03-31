Uygun Fiyatlı Aksiyon Kamerası “GoPro Hero” Duyuruldu

Günümüzde aksiyon kamerası denildiğinde, çoğumuzun aklına ilk olarak GoPro aksiyon kameraları gelir. GoPro’lar oldukça kaliteli yapılarıyla bu sektörün öncülerinden biri olsa da, genel olarak fiyatlarının biraz yüksek oluşu kullanıcılar açısından can sıkıcı bir durumdu. Neyse ki şu sıralar şirket, daha uygun fiyatlı yeni bir GoPro modelini duyurdu. Giriş seviyesinde bir aksiyon kamerası olacağı söylenen bu kameranın adı GoPro Hero olacak ve fiyatı da 199 Dolar seviyesinde olacak.

GoPro Hero, saniyede 60 kare hızında maksimum 1440 piksel çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Kamera, ağır çekimde ve normal çekimde ise 4K video kaydı yapamıyor. Cihaz, 2 inç’lik 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Bu kamerada ayrıca, 4 GB’lık bir dahili hafıza ve 128 GB’a kadar MicroSD kart desteği bulunuyor. GoPro Hero, 10 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor ve saniyede 10 kare yakalayabilen bir mod sunuyor. Cihazın bir diğer ayarı olan “one-time lapse” ise 0,5 saniyede bir kare yakalıyor. Cihazda ayrıca dijital video stabilizasyonu ve ses kontrol özelliği de mevcut.

GoPro Hero, görünüş açısından serideki diğer kameralara benziyor (örneğin Hero 6 gibi) ancak performans anlamında serideki diğer kameralar kadar iyi durumda değil. Yine de 199 Dolar fiyatı olan bir kamerada bu durum gayet normal karşılanabilir. GoPro Hero’nun serideki diğer modellerden ayrıldığı asıl nokta ise işlemcisi. Bu kamera, firmanın kendi işlemcisi olan ve serideki diğer kameraların da kullandığı GP1 işlemcisini kullanmak yerine, Ambarella’nın bir işlemcisini kullanıyor. Sektördeki diğer kamera üreticilerine de işlemciler tedarik eden Ambarella firmasının işlemcileri örneğin Xiaomi’s Yi kameralarında da kullanılıyor.

Bu kamera, 9 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip olmasının yanısıra montaj ve bağlantı açısından diğer tüm GoPro aksesuarlarıyla uyumlu. Ayrıca cihaz, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları sayesinde GoPro uygulamalarıyla da senkronize olarak çalışabiliyor.

GoPro Hero, 199 Dolar’lık fiyatıyla şu sıralar satışa çıkmış durumda.