Uygun Fiyatlı Amazon Prime Aboneliği Geliyor

Türkiye'de son iki yılda yaşanan enflasyon artışı sebebiyle birçok yurt dışı merkezli şirket, fiyatlarını güncelledi. Başta Netflix ve Disney Plus gibi platformlar dahil olmak üzere Türk şirketlerinden Exxen, GAİN ve Blu TV, aylık olarak 50 lirayı geçen abonelik planlarına sahip.

Tüm bu fiyat artışının yanında 8,99 TL'lik fiyatını hala korumaya devam eden Amazon Prime için daha uygun fiyatlı bir abonelik modeli gelebilir. Yeni abonelik modeli, Hindistan'da test edilmeye başladı.

Uygun Fiyatlı Üyelik: Amazon Prime Lite

Amazon Prime; Prime Video, Prime kargo hizmeti ve Prime Gaming gibi avantajları da beraberinde getiriyor. Ülkemizde 8,99 TL'den satışa sunulan bu hizmetler, yurt dışına kıyasla oldukça ucuz.

Hindistan'da test edilen yeni abonelik modeli bazı eksiltmeler ile birlikte çok daha uygun fiyat sunuyor. Şu an itibarıyla aylık 2,20 dolar olan normal Amazon Prime üyeliğine alternatif olarak duyurulan Prime Lite, aylık 1 dolar fiyat etiketine sahip.

Prime Lite ile birlikte hızlı kargo, Prime Gaming ve sınırsız Prime Video gibi özellikler kullanılmaya devam edilse de bazı eksiltmeler mevcut. Buna göre Netflix ile benzer bir politika izleyen Amazon, uygun fiyatlı abonelik modelini Prime Video'ya reklam ekleyerek sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Aylık 0,44 dolar ile şu an dünyadaki en ucuz Amazon Prime üyeliğine sahip ülke olan Türkiye'de Prime Lite'ın aktif hale gelmesini bekleyebiliriz. Amazon, bu noktada masrafı karşılamak adına 8,99 TL'lik aylık ücreti Prime Lite için ayırarak normal üyeliğin fiyatını artırabilir.