Uygun Fiyatlı Bütçe Telefonu Honor X40i Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Çin'de yeni akıllı telefonu Honor X40i modelini duyurdu. Akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam eden Honor'un bu yeni modeli yüksek kamera performansının yanı sıra farklı seçenekler ile geliyor.

Honor X40i modeli, 8 GB+128 GB, 8 GB+256 GB ve 12 GB+256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle birlikte piyasaya çıkıyor. 7.43 milimetrelik şık bir tasarıma sahip olan telefonun ağırlığı ise 175 gram olacak.

Honor X40i, 1080x2388 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inç FHD+ LTPS LCD ekrana sahip. Bu akıllı telefon modeli Dimensity 700 yonga seti tarafından destekleniyor ve kullanıcılara 5GB sanal RAM desteği sunuyor. Telefon ayrıca f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan ikili bir kamera dizilimine sahip. Telefonun ön tarafında ise 8MP'lik bir selfie kamerasına bulunuyor.

Honor X40i, şirketin kendi Magic UI arayüzü ile birlikte Android 12 işletim sistemine sahip. Parmak izi sensörü ise telefonun yan tarafında yer alıyor ve ayrıca telefonda yapay zekâ destekli yüz kilidi sistemi de yer alıyor. 40W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor X40i modelinde 4000mAh pil bulunuyor.

Honor X40i Özellikleri

Ekran: 6.7 inç FHD+ LTPS LCD ekran

6.7 inç FHD+ LTPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 6.1

Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 Arka Kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 4.000 mAh, 40W hızlı şarj

Honor X40i Fiyatı