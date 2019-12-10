Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayar RedmiBook 13 Özellikleri

Xiaomi’nin alt markası Redmi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte dört kategoride ürünle karşımıza çıktı. Dünyanın en ucuz 5G’li akıllı telefonu Redmi K30 ile birlikte tanıtılan RedmiBook 13’ün teknik özellikleri, fiyatı ve satış tarihi haberimizde.

RedmiBook 13 Özellikleri

AnTuTu’da oldukça yüksek puan alan, 2019’un beklenen 5G’li akıllı telefonlarından Redmi K30, bugün resmi olarak tanıtıldı. Türkiye pazarına da ürünlerini açacak olan şirket aynı etkinlikte dizüstü bilgisayar, modem, akıllı hoparlörler de tanıttı. Xiaomi Çin’in başındaki isim Lu Weibing’in tanıttığı ResmiBook 13, dört taraftan da dar çerçeveleriyle kullanıcılara tam ekran deneyimi sunuyor. Yüzde 89 ekran gövde oranının yanı sıra A4 boyutunda kağıttan bile küçük boyutuyla dikkat çeken dizüstünün 13.3 inç ekranı Full HD+ çözünürlük sunuyor. Yoğun kullanımdan sonra bile cihazın soğuk kalmasını sağlayan gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılmış. Kanatlı fan ve dahili 6mm çapında çift ısı borusu sayesinde ısı en fazla yüzde 70 seviyelerine yükseliyor.

RedmiBook 13 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

RedmiBook 13, üç farklı ekran kartı ve işlemci seçeneğiyle geliyor. Tüm modellere 10. nesil Intel Core işlemciler güç veriyor. 35 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edebilen 1C hızlı şarj destekli batarya, 11 saat kullanım süresi veriyor. Giriş modelde Core i5 işlemci ve NVIDIA MX250 ekran kartı bulunurken, en üst modelde Core i7 işlemci ve NVIDIA MX250 grafik işlemci bulunuyor. Xiaomi’nin 12 Aralık’ta Çin’de satışa sunacağı yeni bilgisayarının fiyatı ise seçilen donanıma göre farklılık gösteriyor ancak özelleştirme seçeneği sunulmuyor, üç modelden birini tercih etmek zorundasınız.