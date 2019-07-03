Uygun Fiyatlı Honor 8S, Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

Akıllı telefon pazarında yaptığı hamlelerle kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Honor, yeni modeli Honor 8S ile Türk kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 13 MP kamerası, çift SIM desteği ve yüz tanıma teknolojisi ile öne çıkan akıllı telefon, bugün itibarıyla ülkemizde ön siparişe açıldı.

Huawei’in kardeş markası olan ve genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlar geliştiren Honor, fiyat / performans telefonu Honor 8S’in Bluetooth hoparlör hediyesiyle birlikte Vatan Bilgisayar’da ön siparişe açıldığını duyurdu.

Ön sipariş kampanyasının sona ermesinin ardından 8 Temmuz’da Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarından satın alınabilecek olan telefon, 1.399 TL gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

Peki, Honor 8S kullanıcılara neler sunuyor? Hadi gelin, Honor 8S’in özelliklerine yakından bakalım.

Honor 8S Özellikleri

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 8S, 5,71 inç ekranında 720 x 1500 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. İnce bir çerçeveye sahip olan 19:9 FullView ekran, telefonun ekran / kasa oranını yüzde 84,6'ya çıkarıyor.

Ön tarafta 5MP bir selfie kamerası bulunduran Honor 8S, arkada ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlükte bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Çentik kısmında konumlandırılan ön kamera, düşük ışık koşullarında dahi 1,5 saniyede 1.024 farklı yüz özelliğini tanımlayarak telefonun kilidini açabiliyor.

Gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) yonga setinden alan akıllı telefon, iki ayrı nano SIM yuvasıyla geliyor. 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan Honor 8S, microSD yuvası sayesinde 512GB'a kadar artırılabilir depolama sunuyor.

Akıllı güç tasarruf özellikleriyle birleştirilen 3020mAh bataryası ile iddialı bir pil ömrü vadeden Honor 8S, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.

Honor 8S Fiyatı

Bugün itibarıyla Türkiye’de ön siparişe açılan Honor 8S, 1.399 TL fiyatıyla 8 Temmuz'da raflardaki yerini alacak.