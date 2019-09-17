Uygun Fiyatlı 'Honor Play 3e' Tanıtıldı

Günümüzde gelişmiş özelliklere sahip amiral gemisi akıllı telefonlar kolaylıkla 1.000 dolardan (yaklaşık 5.720 TL) daha yüksek fiyat etiketleriyle satılabiliyor. Dolayısıyla siz de artık piyasada uygun fiyatlı akıllı telefon kalmadığını düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Çünkü Huawei, Honor Play 3e adlı telefonunu sadece 100 dolardan (yaklaşık 572 TL) satışa sunarak zincirleri kırıyor.

MediaTek’in MT6762R yonga setinden gücünü alan Honor Play 3e’de, 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca telefonun 3GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan ve nispeten daha pahalı olan bir versiyonu daha mevcut. Cihazın zarif tasarımlı arka kısmında 13MP’lik tek bir kamera yer alıyor.

Telefonun ön tarafında ise diyagonal olarak 5,71 inç ve HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekran bulunuyor. Çentikli tasarım içerisine yerleştirilen selfie kamerası da f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP’lik bir lensten oluşuyor.

3.020 mAh’lik bir batarya ve Android Pie tabanlı EMUI 9.1 işetim sistemiyle gelen telefonda Magic Night Black (Sihirli Gece Siyahı), Platinum Gold (Platin Sarısı) ve Aurora Blue (Şafak Mavisi) olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Honor Play 3e’nin iki farklı versiyonu şu anda sırasıyla 100 dolar (yaklaşık 572 TL) ve 125 dolar (yaklaşık 715 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ön sipariş verenler arasından seçilecek olan şanslı iki kişi, 3 günlük Dubai tatili kazanacak.