Uygun Fiyatlı Huawei Nova 5Z Tanıtıldı!

Hu​awei Nova Serisi'ne bir yenisini daha ekledi. İşte karşınızda Huawei'nin uygun fiyatlı ve 4 arka kameralı modeli Huawei Nova 5Z!

Geçtiğimiz dönemlerde adından fazlaca söz ettiren Huawei hızlı yükselişini sürdürürken, Google ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tüm kullanıcılar Huawei'nin yükselişinin biteceğini düşünürken Huawei yeni modelleriyle bu algıyı yıkma yolunda ilerledi. Zaten bu model de bunun en büyük örneklerinden.

Huawei yeni modeli olan Nova 5Z ile dikkatleri üzerine çekmeye geliyor. Yılın başlarında piyasaya sürülen Nova 5i Pro'nun daha uygun bir versiyonu olarak anılan Nova 5Z özellikleri ile beğenileri kazanacak. Bu cihazın en çok dikkat çeken kısmı arka tarafında bulunan 4 adet kamera. 48 MP'lik ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Hemen yanında f/2.4 diyafram açıklığı bulunan ikinci kamera ise 8MP'lik ultra geniş açılı lense sahip. Bu iki yüksek özellikli kameranın yanında 2MP'lik makro lens ve 2MP'lik derinlik sensörüne sahip iki kamera daha bulunuyor. Ön kısımda ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP'lik bir ön kamera yer alıyor.

Performans kısmına göz attığımızda cihaz içerisinde 7nm Kirin 810 yonga setini barındırıyor. Son dönemde tüm cihazlarda bulunan RAM seçeneği bu modelde de 6GB ve 8GB olmak üzere yer alıyor. Depolama ise 64GB ve 128GB olarak değişiyor. Ekrana baktığımızda cihaz 6.26 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 1080x2340 piksel Full HD+ çözünürlük sunarken aynı zamanda DCI-P3 geniş renk gamı desteği veriyor.

Tüm bunlara ek olarak MicroSD kart desteği, 4G LTE, Bluetooth v5.0, Type-C, yakınlık sensörü, parmak izi sensörü, portre modu, geniş açı bozulması düzeltme moduda cihazda mevcut. Elektriksel gücünü 4.000mAh'lik bataryasından alan cihaz aynı zamanda hızlı şarj desteğide sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde: 6GB RAM ve 64GB depolamaya sahip model için yaklaşık 1320TL fiyat biçilmiş. 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip model ise yaklaşık 1480TL.