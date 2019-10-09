Uygun Fiyatlı iPhone, 2020'nin Başlarında Gelebilir!

9to5Mac’te yer alan bir habere göre, TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone SE’nin yeni modelini 2020’nin ilk çeyreğinde tanıtacağını iddia ediyor.

2016 yılında 400 dolarlık (yaklaşık 2.350 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone SE, kısa sürede Apple’ın en popüler ve en uygun fiyatlı iPhone modeli olarak dikkat çekmişti. 2020’nin ilk çeyreğinde geleceği söylenen iPhone SE 2 de, geçtiğimiz ay tanıtılan 700 dolarlık (yaklaşık 4.100 TL) iPhone 11’in daha uygun fiyatlı bir alternatifi olabilir.

iPhone 8'e Benzeyecek

Apple ürünleriyle ilgili tahminler konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan Kuo, Apple’ın iPhone SE 2 üzerinde çalıştığına dair ilk bilgiyi geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Bu hafta konu hakkında daha fazla detay veren Kuo, yeni iPhone modelini 2020’nin başlarında görmeyi beklediğini doğruladı. Ancak Apple tarafından şimdilik bu konu hakkında bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

iPhone 8

iPhone SE 2, iPhone 5S ile aynı tasarıma sahip olan iPhone SE gibi görünmeyecek. Bunun yerine yeni cihazın iPhone 8’e benzemesi bekleniyor. iPhone 11 ile aynı işlemciye sahip olması beklenen yeni iPhone’da 3GB RAM bulunacağı söyleniyor.

iPhone Satışları Artacak

Ayrıca Kuo, iPhone SE 2’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte 2020’nin ilk çeyreğindeki iPhone satışlarının yüzde 10 oranında artacağını tahmin ediyor. Apple’ın genellikle daha uygun fiyatlı iPhone modellerini, Asya gibi bazı akıllı telefon pazarlarındaki satışlarını arttırmak için piyasaya sürdüğü de biliniyor.

iPhone SE 2 söylentilerinin yanı sıra Kuo, Apple’ın 2020’nin başında daha gelişmiş bir kamera ve 3D sensörle gelecek olan yeni iPad Pro serisini piyasaya sürmesini bekliyor. Bu donanım, iPad Pro'da daha duyarlı artırılmış gerçeklik özellikleri sunabilir. Ayrıca yine Kuo’ya göre, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğünü de 2020’nin ikinci yarısında görebiliriz.