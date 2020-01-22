Uygun Fiyatlı iPhone Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Son zamanlarda pek çok kişinin gözü uygun fiyatlı iPhone modeline doğru çevrilmiş durumda. Peki yeni model ne zaman tanıtılacak? İşte bazı yeni raporlar.

Önümüzdeki Haftalarda Gelebilir!

Apple uzun bir süredir nispeten uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor. Son sızıntılara göre iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen modelin çok yakın bir dönemde tanıtılacağına yönelik bazı yeni söylentiler bulunuyor.

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni rapora göre yeni model Mart ayında tanıtılacak ve satışa sunulacak. Bildiğiniz üzere temel olarak iPhone 8 ile benzerlik göstermesi beklenen modelde 4.7 inç boyutunda LCD ekran ve Touch ID teknolojisi yer alacak. Şu aşamada diğer teknik özellikler hakkında bilinen detaylar oldukça kısıtlı.

Yeni modelde muhtemelen Face ID teknolojisine yer verilmeyecek. LCD ekran ile geldiğini göz önüne alırsak Touch ID konumlandırması geleneksel yapıda olacak. Yani ekran içinde sensör kullanımı şu sızıntılar ile mümkün değil.

Tabii tüm bunlara ek olarak iPhone 11 serisinde kullanılan işlemci ile geleceğini de biliyoruz. En azından bu seriye kıyasla düşük fiyatı ile belirli pazarlarda düşen satışları toparlamak için oldukça etkili bir görevi üstleneceğini düşünebiliriz. Fiyat konusuna gelince yurt dışında 399 dolar başlangıç fiyatının olacağı düşünülüyor.

Bu fiyatın baz iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatından 300 dolar düşük olduğunu vurgulayalım. Eğer yeni modeli radarınıza aldıysanız olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.