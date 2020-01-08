Uygun Fiyatlı iPhone Modelinin Tasarımları Sızdırıldı

Apple yakın bir zamanda uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile karşımıza çıkabilir. İşte yeni model hakkında bilinen son detaylar!

Tasarımı Sızdırıldı!

Güncel iPhone modellerine kıyasla nipseten uygun fiyatlı bir modelle karşımıza çıkması beklenen Apple, önümüzdeki aylarda iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen yeni modelini tanıtacak gibi gözüküyor. Özellikle yüksek fiyat politikasından dolayı satışlarda sorun yaşamaya başlayan şirketin bu modelle birlikte bir nebze rahat nefes almasını bekleyebiliriz.

Tutarlı sızıntıları ile tanınan OnLeaks yeni modelin tasarımını paylaştı.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!



360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog



-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 7, 2020

Yayınlanan görüntü temel olarak ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan notlarla büyük uyumluluk gösteriyor. 4.7 inç boyutunda LCD ekran, ön tarafta Touch ID ve tekli kamera kurulumu gözlere çarpıyor. Denildiği gibi iPhone 8 ile büyük benzerlikler gösteriyor ancak A13 Bionic işlemci ile gelecek.

Buna ek olarak iPhone SE modeline kıyasla daha kalın bir cihaz bekleniyor. Kuo tarafından yapılan tahminler doğru olursa 64 / 128 GB depolama seçenekleri olan ve 399 dolar başlangıç fiyatı ile gelen bir iPhone ile karşı karşıya olacağız. Referans olması adına iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatının 699 dolar olduğunu söyleyelim. Bu da yaklaşık 300 dolar daha uygun fiyat demek.

Eğer fiyata uyarlama yaparsak yeni modelin 4,199 TL gibi bir fiyattan satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi pek de uygun fiyatlı ya da cep dostu sayılmaz ama diğer modellere göre uygun değil mi? Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.