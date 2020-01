Uygun Fiyatlı iPhone Modelinin Tasarımları Sızdırıldı

Apple yakın bir zamanda uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile karşımıza çıkabilir. İşte yeni model hakkında bilinen son detaylar!

Güncel iPhone modellerine kıyasla nipseten uygun fiyatlı bir modelle karşımıza çıkması beklenen Apple, önümüzdeki aylarda iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen yeni modelini tanıtacak gibi gözüküyor. Özellikle yüksek fiyat politikasından dolayı satışlarda sorun yaşamaya başlayan şirketin bu modelle birlikte bir nebze rahat nefes almasını bekleyebiliriz.

Tutarlı sızıntıları ile tanınan OnLeaks yeni modelin tasarımını paylaştı.

