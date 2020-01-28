Uygun Fiyatlı iPhone SE 2 Cepleri Yakacak! İşte Tahmini Türkiye Fiyatı

Son sızıntılara göre Apple önümüzdeki aylarda nispeten uygun fiyatlı yeni bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. İşte yeni modelin fiyatı hakkında ortaya atılan yeni rapor.

Uygun Fiyatlı (!)

Apple geçtiğimiz senelerde satışa sunduğu iPhone SE ile önemli satış başarılarına imza atmıştı. Son birkaç yıldır yeni modellerinin fiyat seviyesini oldukça yukarı çeken şirket, belirli pazarlarda ciddi pazar kaybı yaşadı. Şimdi bu durumu toparlamak için yeni bir model geliyor.

Yeni modelin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması bekleniyor. Fiyat noktasında daha önceki sızıntılar 399 dolar seviyesini işaret ediyordu. Ancak son raporlara göre satış fiyatı 475 dolar olacak.

Referans olması adına iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatı 699 dolar civarında. Bu, yeni modelin her şekilde daha uygun fiyat ile geleceğini gösteriyor. Ancak yine de o kadar uygun değil. Mevcut modellerin tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatları ile güncel fiyatları arasındaki orandan yola çıkıp bir uyarlama yaparsak 475 dolar durumunda yaklaşık 5.000 TL fiyat etiketine ulaşırız. Şayet 399 dolar olur ise burada da 4.200 TL öne çıkıyor.

Tabii bunun tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu, belirli kanallar üzerinden daha uygun fiyatlarla erişmenin mümkün olacağını eklememiz gerekli. Yine de beklenenin aksine orta segmente değil, orta - üst segmente ve hatta belki üst segmente yönelik bir fiyatlandırma karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

Burada diğer tüm sızıntılarda ve raporlarda da olduğu gibi biraz mesafeli yaklaşmamız gerektiğini vurgulayalım. Yani yeni rapor doğru olmayabileceği gibi belki her iki iddia da doğru değildir. Peki sizin beklentiniz ne yönde? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.