Uygun Fiyatlı OnePlus Telefon (OnePlus Z) Yakında Tanıtılabilir

Akıllı telefon fiyatları yurt dışında 1000 dolar, Türkiye’de 10 bin TL’yi geçti. Sadece Apple değil tüm şirketlerin üst seviye (amiral gemisi) akıllı telefonlarını almak isteyen kullanıcıların bu rakamları gözden çıkarması gerekiyor. Ancak bu yüksek rakamları bir telefona vermek istemeyen/veremeyen kullanıcılar da var. Fiyat politikasından vazgeçmeyen markalar olduğu gibi, ucuz-uygun fiyatlı telefonlar üretmeye devam eden firmalar da var. OnePlus bunlardan biri. CEO, uygun fiyatlı OnePlus telefonların yolda olduğunun müjdesini verdi.

Uygun Fiyatlı OnePlus Telefon Geliyor!

OnePlus 7T Pro geçtiğimiz günlerde 8999 TL fiyat etiketiyle OnePlus Türkiye Garantili olarak satışa sunulmuştu. Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmasını beklediğimiz OnePlus, Nisan ayında OnePlus 8 ve 8 Pro modellerini tanıtmıştı. Serinin uygun fiyatlı modeli olacak OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) henüz tanıtılmadı. Şirketin CEO’sunun Fast Company şirketine verdiği röportaja bakarsak, ucuz OnePlus telefonun tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Önce Hindistan’da sonrasında Kuzey Amerika ve Avrupa’da satın alınabilir olacak. Şirketin CEO’su Lau, “Mevcut ürünlerle birlikte görüyoruz ki, daha fazla tüketicinin OnePlus ürünlerine erişebilmesini sağlayacak daha uygun fiyat modeline talep büyük ve bunu cidden dikkate alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

OnePlus standartlarını koruyan ancak daha uygun fiyatlı ürünlerin yolda olduğunu belirten Lau’nun açıklamasından sonra bakalım hangi iddialı OnePlus telefon veya OnePlus ürünlerini göreceğiz!