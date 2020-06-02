Uygun Fiyatlı OnePlus Z Telefonun Özellikleri Açığa Çıktı

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefonlarını (OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro) Nisan ayında tanıtmıştı. Serinin uygun fiyatlı modeli olacak OnePlus Z henüz tanıtılmadı ancak çok yakında görebiliriz. Geekbench’te AC2003 model numarasıyla listelenen OnePlus Z telefonun özellikleri de açığa çıkmış oldu. OnePlus Z teknik özellikleri haberimizde.

OnePlus 8 ve 8 Pro, Nisan ayı ortasında resmi olarak tanıtılmış, OnePlus 8 serisi özellikleri ve fiyatı resmileşmişti. OnePlus 8, 700 dolar; OnePlus 8 Pro, 899 dolardan satışa sunuldu. OnePlus 8 Türkiye’ye gelecek mi, OnePlus 8 Türkiye fiyatı ne olacak? merakla bekliyoruz. Bir e-ticaret sitesinde OnePlus Türkiye garantili olarak satılan OnePlus 7T Pro’nun fiyatının 9000 TL olması Türkiye’deki kullanıcıları OnePlus Z modeline yönlendirecektir. Serinin en uygun fiyatlı modeli olacağı söylenen OnePlus Z henüz tanıtılmadı, ne zaman tanıtılacağı da açıklanmadı. Geekbench’te OnePlus AC2003 olarak gözüken cihazın OnePlus Z olduğu söyleniyor.

OnePlus Z Özellikleri

OnePlus Z’nin Geekbench’te tek çekirdek bölümünde 612 puan, çok çekirdek testind 1955 puan aldığı görülüyor. Telefonun aldığı puanlara ve anakarta bakarak, Qualcomm Snapdragon 765G işlemcili yeni bir orta seviye telefon geliyor diyebiliriz. Cihazın 12GB RAM ile güçlendirildiği ve Android 10 işletim sistemi üzerinde çalıştığı da görülüyor.

OnePlus Z teknik özellikleri açığa çıksa da tasarımı ne olacak? sorusunun hala net bir yanıtı yok. OnePlus Z, şimdiye kadar gizemini korumayı başardı. Sadece ekranın ortasında delik çentik, arkada üçlü kamera kurulumu olacağını gösteren render görseller paylaşıldı. Yüksek ihtimal 90Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekranla yüz yüze geleceğiz.