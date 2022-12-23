Uygun Fiyatlı Oyun Canavarı: Infinix NOTE 12 VIP

Gücü ve yenilikçi tasarımıyla oyun konusunda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Infinix NOTE 12 VIP, sahip olduğu özelliklerle mobil oyun dünyasında neredeyse rakipsiz durumda. Helio G96 oyun işlemcisi ile gücüne güç katan cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 360 Hz dokunma örnekleme oranı her dokunuşta tüm komutlara kusursuz yanıtlar almanızı sağlıyor.

Infinix NOTE 12 VIP, PUBG Mobile ile yaptığı sponsorluk neticesinde son dönemde ülkemizde büyük yankı uyandırmayı başardı. Infinix,Türkiye’nin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın Yükselen Yıldızlar Turnuvası ana sponsorluğunu ve 2022 Türkiye Ulusal Şampiyonası (PMNC) sporluğunu üstlendi.

Oyuncuların Yeni Sevgilisi: Infinix Note 12 VIP

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan ve büyük ilgi gören Infinix NOTE 12 VIP, hızlı şarj özelliği ve espor seviyesi oyun performansını ikonik bir tasarımda buluşturuyor. 6,7 inçlik FHD+ Super Light AMOLED ekran, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği ve kontrast oranları ile mükemmel bir görsel deneyim yaşatıyor.

Infinix NOTE 12 VIP'in en dikkat çeken noktalarından biri de şarj. 120W Hyper Şarj özelliğini 4500mAh pil ile entegre ederek oyunculara kesintisiz oyun keyfi vadediyor. 120W hızlı şarj, sadece 17 dakikada %1'den %100'e ulaştırıyor. Infinix NOTE 12 VIP, sadece 10 dakikalık şarjla 6 saatlik oyun deneyimi sunuyor.

Infinix NOTE 12 128 GB modeli 7.999 TL, NOTE 12 256 GB modeli 8.999 TL ve NOTE 12 VIP modeli ise 12.999 TL’lik etiketle Vodafone, Hepsiburada, Trendyol ve diğer pek çok satış noktasında kullanıcıları bekliyor.