Uygun Fiyatlı Realme C2 Modeli Tanıtıldı

Akıllı telefon piyasasının öncüleri, son dönemlerde daha çok düşük fiyatlı cep telefonları üzerinde yoğunlaştı. Uygun fiyatlı cep telefonları listesine Realme C2’de katıldı.

Cep telefonu piyasasında önemli bir yere gelmeyi başaran Realme firması, daha önceden de 3 Pro modelini geliştirmeyi başarmıştı. Damla çentikli tasarımıyla büyük bir şıklık kazanan Realme 3 modelinin düşük bütçeli bir cep telefonu da bulunacak.

Uygun Fiyatlı Realme C2 teknik özellikleri

Bütçesini düşünerek alışveriş yapanlar için üretilmiş olan Realme C2 modeli, RAM bakımından 3 GB olacak. Standart cep telefonları incelendiğinde, modelin tam olarak bu kategoriye katılabildiği görülüyor.

Ekran genişliği açısından çok az standart cep telefonunda 6.2 inç görebilirsiniz. Şirket bu konuda sınırları zorladı ve ekran genişliğini bu seviyeye getirmeyi başardı. Ürünün genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

MediaTek Helio P22 işlemci, IMG PowerVR GE8320 GPU

2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama

6.22 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran

13MP + 2MP çift arka kamera

5MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

4000mAh batarya

Bu ürün fiyat olarak 500-680 TL aralığında olacak. Son olarak bu modelin daha çok günlük sıradan işler için kullanılabilir olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışındaki işlerde ise daha üst segmentlere bakmanız gerekecek. Bu modelin genel özelliklerini tanıttık. Peki siz bu ürün hakkında nasıl bir izlenime sahip oldunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.