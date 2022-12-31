Uygun Fiyatlı Android Telefon Arayanlara Müjde: Redmi 12C Tanıtıldı

Son yıllarda döviz kuru artışıyla birlikte Türkiye'de sıfır telefon almak zorlaştı. Çin'de üretilen uygun fiyatlı yüksek performanslı telefonlar ise kullanıcının kurtarıcısı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi alt markası için uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkan Redmi 12C'yi tanıttı.

Redmi 12C Özellikleri ve Fiyatı

6,71 inç LCD ekrana sahip olan Redmi 12C, işlem gücünü Mediatek'in Helio G85 yonga setinden alıyor. LPDDR4X RAM'e sahip olan telefonda 5 megapiksel ön kamera, arka tarafta ise iki lense sahip 50 megapiksel kamera seti bulunuyor.

5000 mAh bataryaya sahip olan Redmi 12C için farklı bellek ve depolama seçenekler bulunuyor. Telefonda 5G desteği yer almıyor.

Çin'de satışa sunulan Redmi 12C'nin yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Redmi 12C fiyatı ise 4GB bellek + 128 GB depolama seçeneği 115 dolar, 6GB bellek + 128 GB depolama seçeneği ise 130 dolar olarak belirlenmiş durumda. Redmi 12C'nin Türkiye'de 3000 - 3500 TL civarında bir fiyata sahip olacağını varsayabiliriz.