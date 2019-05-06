Uygun Fiyatlı Redmi 7, Türkiye'ye Geliyor!

Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren Redmi’nin yakın zaman önce lanse ettiği yeni akıllı telefonu Redmi 7, Türkiye’ye geliyor! Giriş ve orta segment arasında konumlanan cihaz, fiyatların cep yaktığı şu dönemde oldukça uygun bir etikete sahip olacak. Peki, Redmi 7 özellikleri neler? Redmi 7 fiyatı ne kadar? Hadi gelin, bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’den aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam eden Redmi, fiyat / performans noktasında çıkardığı akıllı telefonlarla müşterilerini mutlu etmeyi sürdürüyor.

Son olarak şirket, geçtiğimiz ocak ayında tanıttığı Redmi 7 akıllı telefonunu Türk kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Xiaomi Türkiye Resmi Distribütörü Evofone, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Redmi 7’nin çok yakında Mi Store’da olacağının müjdesini verdi.

Peki, Redmi 7 kullanıcılara neler sunuyor? Redmi 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Hadi gelin, cihazın fiyatına ve öne çıkan özelliklerine hep birlikte bakalım.

Redmi 7 Özellikleri ve Fiyatı

Su damlası şeklindeki çentiği ile gelen Redmi Note 7, 6.2 inç büyüklüğündeki ekranında 720 x 1520 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga setinden alan telefon, 2GB / 3GB / 4GB RAM ve 16GB / 32GB / 64GB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Redmi 7’nin 12MP çözünürlüklü sensörüne, 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Öndeki çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran cihaz, 4.000mAh değerinde bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Gelelim fiyatlara. Redmi 7’nin 2GB RAM + 16GB depolamalı versiyonu 104 dolar, 3GB RAM + 32GB depolamalı versiyonu 119 dolar ve 4GB + 64GB depolamalı versiyonu ise 149 dolardan satılıyor.

Redmi 7’nin Türkiye fiyatı henüz belli değil; ancak önümüzdeki günlerde çıkış tarihi ile birlikte fiyatının da belli olmasını bekliyoruz.