Uygun Fiyatlı Tablet Realme Pad 2 Lansman Tarihi Belli Oldu: Özellikleri de Gün Yüzüne Çıkıyor!

Realme, Realme Pad 2 adlı bir sonraki tabletinin 19 Temmuz'da Realme C53 ile birlikte piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı.

Realme Pad 2, 2000 x 1200 piksel 2K çözünürlük, 40Hz / 60Hz / 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 10 bit renkler sunan 11,5 inç LCD ekrana sahip olacak.

Hatırlatmak gerekirse orijinal Realme Pad daha küçük bir 10,4 inç LCD ekrana sahipti. Tabletin ekranı ayrıca mavi ışık koruması ve DC karartma özelliğine sahip olacak ve göz yorgunluğunu en aza indirirken uzun süreler boyunca rahat bir izleme deneyimi sağlayacak.

Realme Pad 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Realme Pad 2'nin %85,2'lik etkileyici bir ekran-gövde oranı sunması ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için minimum çerçeve sağlaması bekleniyor. Tablet, 450nit'lik en yüksek parlaklığı ile parlak dış mekan koşullarında bile yeterince görünür bir deneyim sunacak. Ses noktasında ise Realme Pad 2, sürükleyici bir ses deneyimi vaat eden dörtlü hoparlörlerle donatılmış.

Resmî görüntülerde de görülebileceği gibi, tabletin görünümüne benzersiz bir dokunuş katmak için çift tonlu bir tasarım kullanılmış. Realme Pad 2, yeşil ve siyah tonlarında satışa sunulacak.

Realme, Realme Pad 2'nin diğer ayrıntılarını henüz doğrulamadı. Önceki bir sızıntı, Helio G99 işlemci ve 33W hızlı şarj özelliğine sahip 8.360 mAh pil ile geleceğini ortaya koymuştu. Ayrıca 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 20MP arka kamera ve Realme UI 4.0 tabanlı Android 13'e sahip olması bekleniyor.