12 Ay Taksit Uygulaması Başladı: Uygun Fiyatlı Telefon Modelleri
12.000 TL'ye kadar 12 taksitle telefon alma imkânı artık mümkün. Peki 12.000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlar neler?
Normalde 5.000 TL ve üzeri telefonlar için 12 taksit imkânı ne yazık ki bulunmuyordu. Geçtiğimiz günlerde güncellenen durumla birlikte, artık 12.000 TL'ye kadar 12 taksit imkânı bulunuyor.
Peki şu anda 12 taksit uygulamasıyla alınabilecek en iyi 12.000 TL altı telefonlar hangileri? Aklında telefon almayı planlayan ve bunun için araştırma yapan arkadaşları büyük zahmetten kurtaracak bu listemizde 12 taksitle alınabilecek 12.000 TL altı telefonları sizler için derledik.
Vivo Y53S
- Ekran: 6,58 inç, 1080x2400 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64MP ana kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12
- Fiyat: 7.349 TL
Oppo A72
- Ekran: 6,5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12
- Fiyat: 7.295 TL
Samsung Galaxy S20 FE
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 12MP ana kamera + 12MP ultra geniş açılı kamera + 8MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 32MP
- Pil: 4.500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 13
- Fiyat: 10.960 TL
Samsung Galaxy A53
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Samsung Exynos 1280
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64MP ana kamera + 12MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera
- Ön Kamera: 32MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 13
- Fiyat: 10.149 TL
Poco X4 Pro
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 108MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 13
- Fiyat: 10.198 TL
Samsung Galaxy A04s
- Ekran: 6.5 inç, 720x1600 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50MP ana kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12
- Fiyat: 4.947 TL
Xiaomi Redmi 10
- Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12
- Fiyat: 5.519 TL
Telefonların fiyatları 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile mevcut satışta olan en düşük fiyat baz alınarak belirtilmiştir.
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