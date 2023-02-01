12 Ay Taksit Uygulaması Başladı: Uygun Fiyatlı Telefon Modelleri

Normalde 5.000 TL ve üzeri telefonlar için 12 taksit imkânı ne yazık ki bulunmuyordu. Geçtiğimiz günlerde güncellenen durumla birlikte, artık 12.000 TL'ye kadar 12 taksit imkânı bulunuyor.

Peki şu anda 12 taksit uygulamasıyla alınabilecek en iyi 12.000 TL altı telefonlar hangileri? Aklında telefon almayı planlayan ve bunun için araştırma yapan arkadaşları büyük zahmetten kurtaracak bu listemizde 12 taksitle alınabilecek 12.000 TL altı telefonları sizler için derledik.

Vivo Y53S

Ekran: 6,58 inç, 1080x2400 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64MP ana kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Fiyat: 7.349 TL

Oppo A72

Ekran: 6,5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 16MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Fiyat: 7.295 TL

Samsung Galaxy S20 FE

Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12MP ana kamera + 12MP ultra geniş açılı kamera + 8MP telefoto kamera

Ön Kamera: 32MP

Pil: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyat: 10.960 TL

Samsung Galaxy A53

Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 1280

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64MP ana kamera + 12MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera

Ön Kamera: 32MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyat: 10.149 TL

Poco X4 Pro

Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 16MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13

Fiyat: 10.198 TL

Samsung Galaxy A04s

Ekran: 6.5 inç, 720x1600 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50MP ana kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 5MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Fiyat: 4.947 TL

Xiaomi Redmi 10

Ekran: 6.5 inç, 1080x2400 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8MP

Pil: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Fiyat: 5.519 TL

Telefonların fiyatları 1 Şubat 2023 tarihi itibari ile mevcut satışta olan en düşük fiyat baz alınarak belirtilmiştir.