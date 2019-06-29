Uygun Fiyatlı Telefonlar İçin 'Dahili Parmak İzi Sensörü' Müjdesi

Akıllı telefonların ekranlarının içerisinde yer alan dahili parmak izi sensörleri, genel olarak OLED ekranlarda kullanılan bir teknolojidir. Ancak bu durum değişmek üzere çünkü ekran üreticisi BOE bugünkü duyurusunda, LCD ekranlarda dahili parmak izi sensörlerinin kullanılmasını sağlayan bir teknolojinin müjdesini verdi.

DigiTimes’a göre şirket, dahili parmak izi sensörlerine sahip LCD panellerin seri üretimine 2019’un sonunda başlamayı planlıyor. Hangi firmaların bunun için sıraya gireceği ve bu ekranları satın alacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ekran içerisinde kullanılan dahili parmak izi sensörleri şimdiye kadar sadece OLED ekranlarla birlikte kullanılıyordu. Bunun nedeni muhtemelen, OLED ekranların LCD ekranlardan daha ince olması ve ince yapının hafif, ultrasonik vericilerin parmağınıza daha iyi ulaşmasına imkan vermesiydi.

Şimdiden merak konusu olan dahili parmak izi sensörüne sahip LCD ekranların nasıl çalışacağını görmek ilginç olacak. Bununla birlikte BOE’nin teknolojisi, ekran içi parmak izi sensörlerinin akıllı telefon endüstrisinde hızla yayılmasını sağlayabilir. DigiTimes’a göre, 2018 yılında satılan tüm akıllı telefonların yüzde 85’i LCD ekranlı telefonlardan oluşuyordu.

Daha da önemlisi, bu teknoloji sayesinde artık daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarda da ekran içi parmak izi sensörlerini görebiliriz. Şimdiye kadar bu tür sensörler genel olarak 500 dolardan (yaklaşık 2.900 TL) daha yüksek bir fiyata sahip olan amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunuyordu.

Bundan bir yıl sonra, başta Moto G8 olmak üzere Xiaomi, Huawei, Honor ve diğer üreticilerin uygun fiyatlı akıllı telefonlarının dahili parmak izi sensörleriyle gelişine tanıklık edebiliriz.