Uygun Fiyatlı Tesla Model 3s Duyuruldu

Elektrikli araba üreticisi Tesla, bugün düzenlediği sürpriz bir etkinlik ile 35,000 dolara satılacak olan Standard Range Model 3 ya da diğer ismiyle Model 3s modelini duyurdu. Uygun fiyatı ile dikkatleri çeken model, bugünden itibaren ön siparişe açıldı.

Elon Musk, iki gün kadar önce kişisel Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklama ile tanıtım etkinliğinin ilk sinyallerini vermişti. Bugün Türkiye saati ile 03.00 sularında düzenlenen tanıtım toplantısı ile Model 3s merak edenlerle paylaşıldı. Yalnızca internet üzerinden satın alınabileceği belirtilen yeni model, yaklaşık 190 bin liralık fiyatı ile birçok kişinin ilgisini çekti.

350 kilometre menzili olan Tesla Model 3s, 210 kilometre en yüksek hızı ile hala üst segmentte yer alan bir model olduğunu kanıtladı. 0’dan 100 kilometre saate sadece 5.6 saniyede çıkabilen yeni Tesla, böylece karşısına birçok büyük araba üreticisini aldı. Aynı fiyat aralığında Checy Bolt, Kia Niro EV ve Hyundai Kona EV gibi modellerin olduğu hatırlatılırken, buna rağmen rakipler arasında en uzun menzili olan aracın hala Tesla olduğu kaydedildi.

Model 3’ün fiyatının düşmesi ile önceki modele göre birçok artısını da kaybetti. Kumaş koltuklar, manuel direksiyon simidi ayarı, taban döşeme, temel ses sistemi, standart harita ve navigasyon yeni modelde yer almadı. Buna rağmen araçta dört adet USB bağlantısı olmasından ötürü birçok özelliğin harici olarak sisteme eklenebileceği belirtildi.

Model 3s now available



Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

https://t.co/RNnGdonjSr



(prices before incentives)