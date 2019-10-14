Uygun Fiyatlı ve Elektrikli Porsche Taycan 4S Tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde elektrikli uçan araba için Boeing ile anlaşma imzalayan Porsche, henüz uçamayan yeni elektrikli otomobili Taycan 4S modelini tanıttı. Ailenin diğer üyelerine göre nispeten uygun fiyatı ile öne çıkan modele hep birlikte göz atalım.

Karşınızda Porsche Taycan 4S!

Son zamanlarda elektrikli otomobiller için kolları sıvayan Porsche, tamamen elektrikli motora sahip üçüncü modelini tanıttı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Porsche Taycan modeline tasarımsal olarak oldukça benzeyen Taycan 4S, aslında aynı şasi, süspansiyon ve sabit mıknatıslı senkron motor gibi detaylara sahip.

Bu modelin daha hafif ve daha ucuz olduğunu belirtelim.

Daha öncesinde de açıklama yapan Porshce, Taycan'ın birden fazla versiyona sahip olacağını açıklamıştı. Temel versiyon olan Taycan 4S, üst modeline göre 80,000 dolar daha uygun fiyatı ile bu noktada öne çıkıyor.

Güçlü Özelliklere Sahip

İki farklı pil kapasitesi ile satışa sunulacak olan model, 103,800 dolar baz fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Çeşitli tercih ve eklemelere göre fiyatın artabileceğini hatırlatalım. 79,2 kWh batarya kapasitesi ve 320 kW güç üreten versiyon ile birlikte 93,4 kWh batarya kapasitesi ile 420 kW güç üretebilen bir diğer versiyon bulunmakta. İki versiyon arasındaki baz fiyat farkı ise 10,000 dolar civarında.

Her iki model de 250 km / saat azami hız sınırına sahip. Yine her iki model de sıfırdan yüze 3,8 saniyede ulaşabiliyor. Yapılan açıklamalara göre yeni modeller 2020 yılının bahar aylarında Amerika'da satışa sunulacak.